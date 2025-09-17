Le Comité de pilotage du Fonds fiduciaire multi-donateurs pour la jeunesse et l'emploi en Tunisie (MPTF) a approuvé, vendredi 12 septembre, un deuxième projet mobilisant 3 millions de dollars pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Lors de sa troisième réunion de l'année, les membres du Comité de pilotage ont validé le financement d'un projet intitulé « Libérer les financements pour catalyser le développement dirigé par les jeunes et les femmes », qui sera mis en oeuvre conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Un budget de 3 000 000 $ (trois millions de dollars) sera mobilisé pour ce projet d'une durée de 24 mois, qui vise à créer un environnement favorable à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les PME à fort potentiel, situées dans les gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid.

Le projet a pour objectif de soutenir environ 70 PME à fort potentiel et à fort impact, de structurer un pipeline de projets bancables alignés sur l'Impact Fund et de renforcer les institutions d'appui aux PME. Ces projets seront axés sur l'égalité de genre, l'emploi et la durabilité environnementale, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et de Consignation.

La réunion s'est tenue au siège du ministère de l'Économie et de la Planification. Elle a été coprésidée par M. le Chef de Cabinet du Ministre de l'Économie et de la Planification et par la Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Tunisie, avec la participation de Son Excellence Mme l'Ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Tunisie (premier partenaire financier du Fonds), ainsi que des représentants de la Présidence du Gouvernement, du Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des Affaires sociales, du Ministère de la Jeunesse et des Sports et du Ministère des Finances.

À cette occasion, les membres du Comité ont rappelé l'importance de ce mécanisme de financement conjoint qui appuie les efforts de l'État pour répondre à l'urgence de la création d'emplois décents, en mettant l'accent sur les personnes les plus vulnérables.

Le MPTF a été lancé conjointement par le Gouvernement tunisien et les Nations Unies le 28 novembre 2023. Le Royaume des Pays-Bas est le premier donateur à contribuer à ce Fonds, avec 10 525 000 $.

Alignée sur la vision 2035 de la Tunisie, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la réalisation de l'Agenda de développement durable 2030 et contribuera à la mise en oeuvre du cadre de coopération signé entre le Gouvernement tunisien et les Nations Unies en décembre 2020 en soutien aux efforts de la Tunisie en matière de développement.