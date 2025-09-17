TUNIS — Les films tunisiens "Where the Wind Comes From" long-métrage d'Amel Guellaty et "Samra's Dollhouse" court-métrage de Maissa Lihedheb, ont été sélectionnés dans la compétition officielle du Festival du Film d'El Gouna (GFF) qui se tiendra du 16 au 24 octobre 2025, dans la ville égyptienne d'El Gouna.

"Where the Wind Comes From" (D'où vient le vent) figure dans la compétition des longs métrages de fiction. "Samra's Dollhouse" (La maison de poupée de Samra) a été sélectionné dans la compétition des courts-métrages.

Cette 8ème édition placée sous le thème « Un Cinéma pour l'Humanité » dont le programme a été dévoilé, mardi dans la matinée, présentera environ 60 films de 42 pays, offrant une sélection de longs métrages de fiction, de documentaires et de courts métrages.

Premier long-métrage d'Amel Guellaty, "Where the Wind Comes From" a fait sa première mondiale dans "World Cinema Dramatic Competition" du Festival du film de Sundance (23 janvier-2 février 2025), aux Etats-Unis alors que sa première européenne était au 54ème Festival international du film de Rotterdam (IFFR, 30 janvier-9 février 2025).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est notamment lauréat du "Golden Bee Award" du meilleur long-métrage et du prix de la meilleure interprétation féminine, attribué à Eya Bellagha, au 3ème Festival du film méditerranéen, à La Valette, à Malte (21-29 juin 2025).

Cette coproduction tuniso-franco-qatarie se présente comme un récit initiatique, à la fois poétique et ancré dans une jeunesse en quête de sens. Il met en scène Alyssa (Eya Bellagha), une jeune rebelle de 19 ans, et Mehdi (Slim Baccar), 23 ans, timide et introverti, deux amis proches qui utilisent leur imagination pour échapper à leur triste réalité. Un jour, ils découvrent un concours qui se tient dans le sud tunisien et qui pourrait leur permettre de changer leur vie. Ils décident de faire le road trip, peu importent les obstacles.

"Samra's Dollhouse" est une coproduction entre la Tunisie, l'Allemagne et les Etats Unis d'Amérique. Eya Bellagha et Mansour Klila sont à l'affiche de ce court-métrage (12,12 min) sélectionné également à International Short Film Festival Berlin (INTERFILM, 4-9 novembre 2025).

Synopsis : "Samra, une réalisatrice tunisienne d'une trentaine d'années au coeur brisé, trouve le premier rôle masculin parfait pour son nouveau film romantique, mais pendant les répétitions, le jeune acteur Hedi commence à soupçonner que son rôle n'est peut-être pas fictif. Après avoir été abandonnée par son mari, la délirante Samra prévoit de réécrire son propre récit, laissant le public deviner où le scénario s'arrête et où commencent les vraies émotions".

Maissa Lihedheb est une réalisatrice et scénariste germano-tunisienne plusieurs fois primée. Son travail a été projeté à Tribeca, au BFI et à Interfilm, remportant le prix du meilleur film allemand et une nomination aux German Film Awards. Elle a réalisé 11 courts métrages, un long métrage documentaire et une émission de télévision.

Parmi les autres sections de GFF, le CineGouna Forum qui accueillera plus de 35 activités, notamment des ateliers, des conférences et des tables rondes avec des personnalités égyptiennes et internationales de premier plan.

Vingt projets ont été sélectionnés parmi 290 projets en développement ou en post-production, pour participer aux activités de CinéGouna qui se dérouleront du 17 au 23 octobre 2025.

CineGouna Market accueillera des exposants de divers pays dont des commissions cinématographiques régionales et internationales, des sociétés de production et des acteurs de l'industrie.

Le Festival du Film d'El Gouna a été fondé en 2017 par l'Egyptien Samih Sawiris, président du conseil d'administration du GFF. La direction artistique du GFF est confiée à la cinéaste et productrice Marianne Khoury.

Cet important festival au Moyen-Orient et Afrique du Nord, présente une sélection variée de films du monde entier, avec un accent particulier sur le cinéma arabe. Le festival cherche à favoriser les échanges culturels à travers l'art du cinéma, en connectant les cinéastes régionaux avec leurs homologues internationaux dans un esprit de collaboration et de dialogue.