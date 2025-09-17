Maroc: TTW - Le Maroc s'impose comme l'une des principales destinations touristiques mondiales

Le Maroc s'impose comme l'une des principales destinations touristiques au monde, à la faveur de son riche patrimoine culturel, ses paysages époustouflants et ses villes dynamiques, écrit le magazine spécialisé Travel and Tour World (TTW) basé aux Etats-Unis.

Dans un article consacré à la destination Maroc, le magazine met en avant les principaux atouts touristiques du Royaume et sa position géographique stratégique entre l'Afrique et l'Europe, en soulignant l'"essor remarquable" que connaît aujourd'hui l'industrie touristique marocaine.

L'ensemble de ces attraits fait du Royaume "une destination de rêve" pour les voyageurs désirant s'immerger dans une expérience touristique "unique", relève la publication spécialisée dans les voyages, le tourisme et l'hôtellerie, ajoutant que l'héritage architectural du pays témoigne d'une histoire riche et d'une culture plurielle.

Fort d'une réputation grandissante en termes d'hospitalité de classe mondiale, d'infrastructures modernes et d'offres touristiques variées, le Maroc continue de séduire les voyageurs en quête d'authenticité et de divertissement, fait encore constater le magazine.

Au niveau continental, poursuit TTW, le Maroc s'est imposé comme "la destination touristique phare" de l'Afrique, rappelant qu'à fin août 2025, le Royaume a accueilli 13,5 millions de visiteurs, soit une augmentation "spectaculaire" de 15% par rapport à la même période en 2024, rapporte la MAP.

"Cette forte augmentation témoigne de l'attrait croissant du Maroc en tant que destination de choix pour les voyageurs du monde entier", souligne la publication, notant que le Royaume offre un "mélange parfait" d'aventure, de culture et de tourisme de luxe, qui laisse chez le visiteur un "souvenir inoubliable".

Au coeur de cet essor touristique que connaît le Maroc, la ville de Marrakech incarne parfaitement la beauté intemporelle et la culture dynamique du pays, fait valoir le magazine qui met en avant la proximité de la ville ocre avec l'Europe, qui la rend très prisée des touristes du Vieux Continent.

"A seulement 3 heures et 40 minutes de vol de Londres, Marrakech reste un choix accessible et pratique pour ceux qui souhaitent s'évader le temps d'un week-end ou de vacances plus longues", fait remarquer le magazine.

Et de conclure qu'avec le développement accéléré que connaît le secteur touristique marocain, la place du Royaume en tant que "destination touristique de premier plan ne peut que se renforcer".