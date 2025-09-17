La Marocaine Boutaina Boujerda figure parmi les retenues de la 4e édition «Arab Youth Pioneers», une initiative qui se poursuit jusqu'au 19 septembre à Abou Dhabi et met en avant les jeunes talents arabes dans divers domaines.

Inventrice d'une voiture fonctionnant à l'eau, la jeune Marocaine s'est illustrée dans le parcours «Industries et innovation», aux côtés des Emiratis Ali Hamid Al Lughani, lauréat de plus de 90 prix en intelligence artificielle et robotique, Abdullah Abou Obaid, fondateur de VIAI Technologies et Khaled AlShaloubi, concepteur de robots de sauvetage et de dispositifs de sécurité avancés, ainsi que de l'Egyptien Omar Mohamed Ghanem, créateur de la plateforme de jeux GAM3S.GG.

Outre «Industries et innovation», l'initiative comprend neuf autres thèmes, à savoir: "Service communautaire", "Recherche scientifique", "Espace et technologies", "Médecine et sciences de la santé", "Durabilité et environnement", "Entrepreneuriat", "Education", "Ingénierie", ainsi que "Médias et citoyenneté numérique". Au total, 40 jeunes représentant 13 pays arabes prennent part à cette édition.

Organisée par le Centre de la jeunesse arabe, en partenariat avec le Conseil des jeunes entrepreneurs d'Abou Dhabi, et en collaboration avec l'Académie Anwar Gargash de diplomatie et la Fondation Emirates, cette initiative vise à renforcer la présence des jeunes leaders arabes sur la scène mondiale, à favoriser les liens avec les investisseurs et décideurs, et à offrir davantage d'opportunités de financement et de développement des projets innovants.

Cette initiative constitue "une plateforme exceptionnelle pour transformer les idées des jeunes en réalisations à fort impact, au service du progrès des sociétés arabes", a souligné le ministre d'Etat chargé de la Jeunesse des Emirats arabes unis et vice-président du Centre de la jeunesse arabe, Sultan Al Neyadi, lors de l'ouverture de cette 4ème édition, ajoutant que l'autonomisation de la jeunesse et l'investissement dans son potentiel représentent l'investissement le plus précieux pour l'avenir de la région.