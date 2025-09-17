Afrique Centrale: La République centrafricaine mobilise 9 milliards USD pour son Plan national de développement 2024-2028

La République centrafricaine a réussi à mobiliser un montant total de 9 milliards de dollars d'engagements lors de la table ronde d'investissement organisée à Casablanca pour le financement de son Plan national de développement (PND) 2024-2028, a annoncé lundi le Premier ministre centrafricain, Félix Moloua.

Dans une allocution lors de la séance de clôture de cet évènement de deux jours, M. Moloua a salué les contributions significatives de plusieurs partenaires internationaux, multilatéraux, régionaux, bilatéraux et privés, pour accompagner la mise en oeuvre du PND de son pays.

De son côté, le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale de la RCA, Richard Filakota, a fait savoir que cette table ronde d'investissement a réuni plus de 500 participants, parmi lesquels des bailleurs de fonds, des investisseurs institutionnels et des personnalités venus d'Europe, des États-Unis, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, rapporte la MAP.

Cette table ronde, organisée en partenariat avec le Royaume du Maroc, s'est déroulée dans un esprit de dialogue et de partenariat, placée sous le signe "Donner et recevoir", et a permis à la République centrafricaine de franchir une étape majeure dans la mise en oeuvre de son PND 2024-2028, s'est-il félicité lors d'un point de presse.

Ainsi, la réussite de cette table ronde à Casablanca vient illustrer de manière concrète la vision prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d'une coopération solidaire et agissante au service de l'émergence durable du continent africain.