Tunisie: FTF - Qui a le droit de diffuser les matchs ?

La Fédération Tunisienne de Football, en tant que propriétaire unique et légitime des droits audiovisuels des matchs de la Ligue 1 professionnelle, confirme que toute retransmission, en direct ou en différé, ou toute rediffusion totale ou partielle du contenu de ces matchs, sans l'obtention d'une autorisation préalable et explicite de la Fédération ou des détenteurs de droits contractuels, est considérée comme une forme de piratage, une infraction aux lois et règlements en vigueur, et une violation des droits de propriété intellectuelle et des droits voisins.

En conséquence, la Fédération met en garde tout média, plateforme numérique, page de réseau social, distributeur d'abonnements IPTV ou tout tiers, contre toute forme de piratage ou de retransmission non autorisée. Elle annonce qu'elle n'hésitera pas à recourir à tous les moyens juridiques, civils et pénaux, en Tunisie comme à l'étranger, pour poursuivre toute personne dont la participation à ces actes sera prouvée.

La Fédération confirme également que les détenteurs de droits officiels sont :

La Télévision Nationale Tunisienne (diffusion télévisée).

La plateforme Diwan Sport (diffusion numérique).

La chaîne Al Kass et sa plateforme numérique « Shoof » (30 matchs).

La Fédération appelle tous les acteurs à respecter les engagements contractuels, les lois nationales et les conventions internationales pertinentes. Elle réaffirme son engagement constant à protéger ses droits et ceux de ses partenaires officiels, et à préserver la transparence du système sportif tunisien.

La Fédération Tunisienne de Football informe également qu'elle met à la disposition des chaînes de télévision, des sites web, des plateformes numériques et des institutions de radiodiffusion, la possibilité d'acheter un droit d'accès aux stades pour toute la saison sportive 2025-2026.