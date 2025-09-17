Tunisie: L'IA désormais capable de détecter les signes précoces de la dépression

Une nouvelle étude révèle que l'intelligence artificielle (IA) est capable de détecter de subtiles indications dans les expressions faciales qui pourraient signaler des symptômes de dépression à un stade précoce, des signes discrets que l'oeil humain a du mal à percevoir.

Selon une équipe de recherche de l'université japonaise de Waseda, cette technologie pourrait ouvrir la voie à des outils de dépistage simples et non invasifs pour la détection précoce des troubles mentaux dans les écoles, les universités et sur les lieux de travail, d'après un rapport sur l'étude publié par la plateforme scientifique EurekAlert.

L'étude, parue dans la revue Scientific Reports, a utilisé OpenFace 2.0, un outil d'analyse automatisée des expressions faciales, pour évaluer de courtes vidéos dans lesquelles 64 étudiants se présentaient.

Un autre groupe de 63 étudiants a ensuite été invité à évaluer le degré de sympathie, de douceur et de naturel des personnes s'exprimant dans ces vidéos.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les résultats ont montré que les étudiants ayant déclaré souffrir de symptômes de dépression dits « sous-cliniques » (qui sont des symptômes légers ne justifiant pas un diagnostic clinique, mais qui sont considérés comme un facteur de risque) semblaient moins expressifs et moins sympathiques aux yeux de leurs pairs. Il est intéressant de noter que ces derniers n'étaient pas perçus comme plus stressés ou plus guindés, mais montraient simplement des signes de manque d'émotion positive.

Cependant, l'IA a réussi à détecter des motifs très précis dans les mouvements des yeux et de la bouche, tels qu'un froncement de sourcil, un pincement de lèvres ou un léger élargissement de la bouche. Elle a découvert que ces signes étaient fortement liés aux niveaux de dépression, même s'ils sont généralement invisibles pour des observateurs non spécialisés.

Dans ce contexte, la Dr Eriko Sugimori, chercheuse principale de l'étude, a déclaré : « L'approche que nous avons développée, basée sur de courtes vidéos et une analyse automatisée des expressions faciales, pourrait devenir un moyen simple et pratique de surveiller la santé mentale dans les environnements éducatifs et professionnels. »

Le Dr Sugimori a également expliqué que l'intégration de cette technologie dans des plateformes de santé numériques ou des programmes de bien-être pour les employés pourrait permettre une surveillance psychologique plus proactive et faciliter une intervention précoce.

L'équipe a insisté sur le fait que la capacité à détecter des signes de dépression avant qu'ils ne se transforment en une maladie clinique avérée représente une occasion importante de fournir un soutien psychologique en temps opportun, réduisant ainsi le risque d'aggravation du trouble.

Néanmoins, les chercheurs ont précisé que l'échantillon était limité à des étudiants japonais, ce qui appelle à la prudence lors de la généralisation des résultats. En effet, les différentes cultures influencent la manière dont les émotions sont exprimées par le visage, et les signes subtils liés à la dépression peuvent varier d'une société à l'autre.

Malgré cette limitation, les chercheurs estiment que les résultats de l'étude démontrent clairement le grand potentiel de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé mentale. Elle offre un outil non invasif, peu coûteux et utilisable à grande échelle pour la détection précoce des troubles.