Tunisie: Ligue 1/Championnat national (6e journée) - USM - Frapper un grand coup

Les Bleus comptent lancer leur saison en faisant plier le leader dans son fief de Zarzis.

Passée de peu à côté d'un succès face à l'Etoile au Mustapha Ben Jannet, l'USM peut forcément nourrir des regrets, mais le temps ne joue pas en sa faveur, sachant qu'un périlleux déplacement l'attend cet après-midi à Zarzis à l'épreuve du leader.

Jusque-là donc, si les Bleus n'ont validé qu'à une seule reprise en cinq journées, ils ont, toutefois, le mérite de rester invaincus et de disposer d'une défense en béton armé à défaut de pouvoir compter sur une attaque percutante.

Au révélateur de l'ESZ donc, aujourd'hui à Zarzis, les hommes de Montassar Louhichi comptent bel et bien frapper un grand coup en se payant le scalp du premier de cordée dans son fief.

Un objectif réalisable, mais il va falloir se retrousser les manches pour faire plier une équipe coriace et dirigée de main de maître par Anis Boujelbene.

Après les départs du buteur Hazem Mastouri, de la dynamo Moses Orkuma et du feu follet Louay Tayi, l'USM a quelque peu perdu de son rayonnement offensif, mais l'équilibre de l'équipe n'a pas pour autant été fragilisé.

Les cadres ne manquent pas, à l'instar du détonateur Aymen Harzi, du portier Hlaoui et de la tête pensante Moez Hadj Ali, alors que l'on attend ces derniers temps une montée en gamme du latéral Mahmoud Ghorbal, une valeur sûre qui a quelque peu accusé le coup, depuis les sollicitations provenant des Cairotes d'Ezzamalek.

Qu'à cela ne tienne cependant, le groupe usémiste ne manque ni d'atouts, ni encore moins d'alternatives. Mais il va falloir hausser le niveau en croisant l'ESZ aujourd'hui.

Mieux optimiser ses jokers

Passons au onze pressenti cet après-midi. De prime abord, en dépit du semi-échec enregistré face à l'ESS, Montassar Louhichi va probablement opter pour une certaine continuité, mais devrait toutefois mieux optimiser ses jokers en cours de jeu.

D'entrée de jeu, l'on retrouverait donc Abdessalam Hlaoui dans les cages, Fabrice Zeguei et Raed Chikhaoui dans l'axe, Rayan Azouz sur le flanc droit, Youssef Herch sur le côté opposé, Osmane Diané et Yassine Dridi en tant que pistons, Haj Ali pour servir le jeu, Yassine Amri sur le couloir droit, Aymen Harzi sur l'aile opposée et enfin Youssef Abdelli en pointe.

Bien entendu, rien n'est gravé dans le marbre et Louhichi peut aussi compter sur l'axial Dhiaeddine Jouini, l'arrière gauche Seif Saber, le pivot ivoirien Alpha Stéphane Sidibé, l'avant-centre nigérian Esson Victor Musa, l'autre pointe et transfuge de l'ESS, Brahim Souissi, et enfin, l'ailier gauche et ancien Béjaois, Aziz Abid.

A première vue, les gars du Ribat ont les cartes en règle pour faire tomber l'Espérance Sportive de Zarzis, à condition d'y mettre les ingrédients et d'y croire avec davantage de conviction.