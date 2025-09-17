Tunisie: Faculté de médecine de Tunis - Une nouvelle spécialité médicale voit le jour

Le Président de l'Association tunisienne d'oxygénothérapie hyperbare, le Dr Hédi Gharsallah, a confirmé aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025, la création d'une nouvelle spécialité en oxygénothérapie hyperbare à la Faculté de médecine de Tunis, et ce, à partir de l'année universitaire en cours.

Invité de l'émission « Yom Saïd » sur les ondes de la radio nationale, le Dr Gharsallah a précisé que la spécialité serait enseignée sur une période de quatre ans, comme les autres spécialités.

Il a souligné que la Tunisie ne dispose que d'un seul centre d'oxygénothérapie hyperbare, créé en 2008 à l'Hôpital militaire. Ce centre ne se limite pas au traitement des militaires, mais est ouvert à tous les citoyens.

Le Dr Gharsallah a également indiqué qu'environ 50 médecins ont été formés dans cette spécialité, mais que le nombre de praticiens actifs est faible en raison de l'existence de ce centre de traitement unique.