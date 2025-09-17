Tunisie: Faculté de médecine de Tunis - Une nouvelle spécialité médicale voit le jour

17 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le Président de l'Association tunisienne d'oxygénothérapie hyperbare, le Dr Hédi Gharsallah, a confirmé aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025, la création d'une nouvelle spécialité en oxygénothérapie hyperbare à la Faculté de médecine de Tunis, et ce, à partir de l'année universitaire en cours.

Invité de l'émission « Yom Saïd » sur les ondes de la radio nationale, le Dr Gharsallah a précisé que la spécialité serait enseignée sur une période de quatre ans, comme les autres spécialités.

Il a souligné que la Tunisie ne dispose que d'un seul centre d'oxygénothérapie hyperbare, créé en 2008 à l'Hôpital militaire. Ce centre ne se limite pas au traitement des militaires, mais est ouvert à tous les citoyens.

Le Dr Gharsallah a également indiqué qu'environ 50 médecins ont été formés dans cette spécialité, mais que le nombre de praticiens actifs est faible en raison de l'existence de ce centre de traitement unique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.