Tunisie: A partir du 1er octobre - Arrêt du régime tiers payant pour les maladies ordinaires

Le bureau national du syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie a décidé de mettre fin au régime tiers payant pour les maladies ordinaires à partir du 1er octobre 2025.

Ce régime est mis en oeuvre dans le cadre de la convention sectorielle entre les pharmacies privées et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).

Le bureau national a souligné, dans une motion publiée à l'issue d'une réunion tenue hier, que cette décision sera maintenue jusqu'à ce que des solutions pratiques soient trouvées afin de préserver la pérennité des officines, tout en garantissant la vente des médicaments aux patients souffrant de maladies chroniques et lourdes.

Selon cette motion, la réunion du syndicat des pharmaciens d'officine a été consacrée à l'examen de «la situation délicate par laquelle passent les pharmacies privées en Tunisie en raison de l'accumulation des dettes, le retard dans le payement des dus par la Cnam ayant entraîné des difficultés financières menaçant la continuité des services».

Le bureau national a précisé que les pharmaciens ont fourni depuis fin 2024 des médicaments à plus de 3 millions de Tunisiens grâce à leurs efforts personnels ou à travers des crédits bancaires, sans aide ni soutien de la part des structures officielles, estimant que le non-respect par la Cnam de ses engagements contractuels menace le système national des médicaments.

Il a souligné l'importance des mesures pratiques et des réformes structurelles en vue de protéger ce secteur, ajoutant que les solutions fragmentaires et en demi-teinte ne sont plus suffisantes.

Le syndicat des pharmaciens d'officine a appelé ses adhérents à une assemblée nationale extraordinaire qui se tiendra le 25 octobre 2025, en vue de prendre les décisions appropriées, protéger les officines privées et garantir le droit des citoyens à l'accès aux soins.