Tunisie: Ligue 1/Championnat national (6e journée) - EST-ESM (2-0) - La victoire du coeur !

En dépit d'un manque de réussite par moments dans les 30 derniers mètres, les «Sang et Or» ont fini par remporter une nette victoire face à des Miniers de Métlaoui qui leur ont donné du fil à retordre.

Restant sur une défaite au goût amer concédée au Bardo samedi dernier, les «Sang et Or» ont accueilli hier les Miniers de Métlaoui avec la ferme intention de se racheter et de se retaper le moral avant d'entamer leur aventure africaine. En face, les visiteurs sont venus à Radès avec l'espoir de rentrer avec un résultat positif. Sauf que leur hôte était beaucoup plus déterminé, se montrant plus entreprenant en optant pour l'attaque à outrance dès les premières minutes de jeu.

Première alerte à la 17' lorsque Ben Hmida centre pour Boualia qui reprend de la tête légèrement à côté. L'occasion suivante a été la bonne: Ogbelu profite d'une passe téléphonée pour couper la trajectoire de la balle depuis le centre du terrain, sert Belaïli qui accélère à gauche jusqu'à atteindre la surface de réparation avant de centrer pour Boualia. Servi sur un plateau, ce dernier n'avait qu'à finir le travail en logeant la balle dans les filets d'un Hamza Ben Chérifia, impuissant (21').

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, l'ailier gauche de Métlaoui, Zied Ben Salem, s'est fait expulser après avoir fait tomber Youssef Belaïli, l'empêchant d'aller jusqu'au bout de son action (36').

Jabri marque enfin...

De retour des vestiaires, les «Sang et Or» ont repris les débats plus déterminés que jamais à profiter de leur supériorité numérique et rendre la note encore plus salée. En face, le gardien de but Hamza Ben Chérifia s'est battu comme il pouvait pour empêcher les attaquants espérantistes d'atteindre sa cage encore une fois. Ben Chérifia a été l'auteur de bons arrêts en s'interposant entre autres à la frappe sur la dernière ligne de Sasse (47') ou encore en dégageant en corner le puissant tir cadré de Belaïli (59').

Mais à lui seul, Ben Chérifia ne pouvait arrêter la machine espérantiste qui, malgré le finish qui leur a fait défaut par moments, n'a pas arrêté de carburer à plein régime. La détermination des «Sang et Or» était telle qu'un deuxième but était inévitable. On jouait la 77' quand Belaïli, encore une fois à la manoeuvre, s'infiltre dans la zone de réparation, sert en retrait Sasse dont la frappe est repoussée par Ben Chérifia avant que Achref Jabri ne reprenne directement dans la cage. Jabri retrouve enfin le chemin des filets. Il était temps !

Au final, les «Sang et Or» ont remporté une nette victoire, celle du coeur, venue au bon moment avant d'entamer l'aventure africaine à la fin de la semaine en déplacement à Niamey chez l'Association Sportive des Forces armées nigériennes, en match aller comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

EST : Ben Said, Keita (Sasse 46'), Ben Hmida (Laifi 80'), Jelassi, Meriah, Ogbelu, Tka, Jebali (Ben Ali 46'), Boualia (Konaté 69'), Bouassida (Jabri 69') et Belaili.ESM : Ben Chérifia, Bahri, Ben Hassine, Meskini (Fajraoui 46'), Soltani, Kouassi (Bouhajeb 69'), Sylla (Brandon 60'), Bangoura, Ouled Bahia (Kachouri 83'), Gasmi et Ben Salem.