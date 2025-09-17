Maroc: Séminaire régional de la cybersécurité - Appel à concilier innovation, protection de la vie privée et sécurité

Des experts participant à un panel tenu dans le cadre du Séminaire régional de la cybersécurité ont appelé, lundi à Rabat, à concilier protection de la vie privée, sécurité et innovation pour créer un avenir numérique qui protège les citoyens, renforce les économies et favorise l'innovation.

Lors de ce panel axé sur "La Souveraineté des données et la cybersécurité un équilibre entre vie privée, sécurité et innovation", les participants ont souligné que la souveraineté numérique ne signifie pas l'isolement, mais le pouvoir d'innover en toute confiance, par la garantie de l'équilibre entre protection de la vie privée, sécurité et innovation.

A cet égard, ils ont mis en avant l'importance de stimuler la croissance des entreprises grâce à la transformation numérique, en améliorant l'expérience client, l'agilité et l'efficacité opérationnelle, favorisant l'innovation et maintenant un avantage concurrentiel sur le marché, tout en appelant à soutenir la prise de décision basée sur les données dans un environnement économique en constante évolution.

Par ailleurs, les intervenants ont indiqué que les données constituent le principal actif des entreprises, sauf qu'elles représentent aussi une cible privilégiée pour les cybercriminels, ce qui exige la mise en place de systèmes de protection des données robustes, intégrant à la fois des technologies de chiffrement avancées et des protocoles de sécurité.

L'intelligence artificielle (IA) se révèle être un levier stratégique pour renforcer la cyber résilience, ont-ils ajouté, notant que les systèmes d'IA sont capables de détecter des anomalies en temps réel et d'analyser d'énormes volumes de données, permettant ainsi une réaction proactive face aux menaces.

Cependant, l'IA comporte aussi des risques, puisque les cybercriminels peuvent l'exploiter pour automatiser des attaques, comme les "phishing intelligents" ou les "deepfakes", rendant ainsi la cybersécurité encore plus complexe.

Il est donc essentiel d'intégrer une éthique de l'IA dans les stratégies de cyber-défense, notamment en limitant l'utilisation de certaines technologies pouvant fragiliser la sécurité des systèmes, ont-ils estimé.

De même, les experts ont affirmé que la cyber-résilience ne se limite pas à la protection des infrastructures informatiques, mais englobe également l'optimisation de l'utilisation des données, l'intégration sécurisée de l'IA, et le respect des stratégies réglementaires, ajoutant que les organisations qui sauront combiner ces trois dimensions seront mieux armées pour résister aux menaces actuelles et futures, tout en développant une compétitivité renforcée dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

Le Séminaire régional de la cybersécurité, initié sur Hautes Instructions Royales par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI) de l'Administration de la défense nationale, placé sous le thème "L'avenir de la cybersécurité : la souveraineté numérique pour un développement économique durable", est une occasion de débattre des enjeux de la cyber-résilience à l'ère des technologies émergentes, en présence de hauts responsables gouvernementaux, d'experts et d'acteurs des secteurs public et privé du Maroc, du monde arabe et de l'Afrique.