Maroc: Saison estivale 2025 réussie pour l'ONCF avec plus de 14 millions de passagers

L'Office national des chemins de fer (ONCF) annonce avoir transporté plus de 14 millions de voyageurs au cours de la saison estivale 2025, confirmant le succès de cette période.

"Au terme d'une saison estivale caractérisée par une intense mobilité entre les différentes destinations, l'ONCF a accompagné les voyages de plus de 14 millions de passagers, mettant en avant le statut du train comme mode de transport privilégié", indique l'Office dans un communiqué.

Cette performance d'exception revient au renforcement substantiel de l'offre, caractérisé par la mise en service de trains supplémentaires et l'accroissement des capacités sur les axes les plus sollicités, explique la même source.

Elle résulte également de la mobilisation des dispositifs techniques et commerciaux, ainsi que de l'engagement constant des équipes en gares, à bord de trains et dans les centres de maintenance. L'ensemble de ces efforts a permis de conjuguer fluidité, confort, qualité de service et sécurité dans un contexte de forte demande, rapporte la MAP.

Une nouvelle offre de transport

L'ONCF annonce également le déploiement, depuis lundi 15, d'une nouvelle offre intégrée, destinée à accompagner la rentrée post-estivale et conçue pour répondre aux attentes de l'ensemble de ses clients.

Cette offre tient compte des aménagements provisoires liés aux travaux du projet de la Ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, précise l'Office dans un communiqué, notant que ces aménagements sont nécessaires pour s'adapter aux travaux des grands chantiers d'infrastructure.

Conçus pour préserver l'offre habituelle et la régularité des trains, ils portent sur l'allongement du temps de parcours de certains trains, de la fermeture de la gare de Mers Sultan ainsi que d'un changement au niveau des horaires de départ sur certaines lignes, fait savoir la même source.

En parallèle, ce nouveau plan de transport sera l'occasion d'introduire plusieurs nouveautés et améliorations sur les gammes des Trains navette rapides (TNR) et des trains Al Atlas.

Dans le détail, l'Office prévoit la mise en service d'une nouvelle liaison directe Safi - Casa Voyageurs avec un départ à 7h00 de Safi et un retour à 17h05 de Casablanca et le renforcement de l'axe Taza - Fès grâce à l'ajout de deux trains, avec un départ matinal de Taza à 6h20 et un retour à 18h20 de Fès.

Il s'agit aussi de la modernisation de la gare de Taza offrant de meilleures conditions d'accueil et de service et assurant la continuité vers Al Hoceima via des autocars Supratours, la programmation de deux TNR supplémentaires sur l'axe El Jadida - Casa Port autour de 19h00 ainsi que la mise en place de nouveaux arrêts dans les gares de proximité sur l'axe Casa - Rabat.

À travers ces évolutions, l'Office réaffirme son engagement à rapprocher les régions, à faciliter la mobilité de ses clients et à offrir une expérience de voyage toujours plus fluide, plus fiable et répondant au mieux aux attentes des usagers.