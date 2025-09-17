Maroc: Lancement de la 23ème édition du Grand prix national de la presse

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé, lundi, le lancement de la 23ème édition du Grand Prix national de la presse (GPNP) au titre de l'année 2025.

Organisé chaque année à l'occasion de la Journée nationale de l'information, ce prix a pour objectif de rendre hommage aux compétences médiatiques marocaines dans les différents genres journalistiques.

Ce prix national porte sur plusieurs catégories, à savoir le prix de la télévision, le prix de la radio, le prix de la presse écrite, le prix de la presse électronique, le prix de l'agence de presse, le prix de la presse régionale, le prix de la production journalistique amazighe, le prix de la production journalistique sur la culture et l'espace sahraoui hassani, le prix de la photographie, le prix du journalisme d'investigation et le prix de la caricature, indique un communiqué du ministère.

Figurent également un prix honorifique en hommage à une personnalité nationale ayant contribué de manière exceptionnelle à l'évolution du paysage médiatique national et à la consécration des nobles principes de la profession, ainsi qu'un autre prix honorifique décerné aux journalistes marocains travaillant dans des organes de presse étrangers, au Maroc ou à l'étranger, ajoute la même source.

Le candidat doit être de nationalité marocaine, exerçant la profession pendant au moins trois ans dans l'un des établissements médiatiques nationaux ou régionaux et être titulaire de la carte de presse au titre de l'année en cours.

Il ne doit pas être membre ni du comité d'organisation ni du jury du Prix, de même qu'il ne doit pas être lauréat de ce prix au cours des trois dernières éditions, ajoute le ministère, faisant savoir que les candidats peuvent présenter leur candidature à titre individuel ou collectif dans le cadre d'une équipe de travail.

La candidature ne doit porter que sur une seule œuvre pour chaque catégorie de prix, à l'exception du prix de la photographie pour lequel les candidats peuvent présenter jusqu'à dix œuvres maximum.

En plus, chaque établissement médiatique peut proposer la candidature d'un journaliste ou d'une équipe exerçant dans l'établissement, souligne-t-on.

Les œuvres en lice doivent être présentées telles que publiées ou diffusées dans l'un des médias nationaux ou régionaux au cours de la période s'étendant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, poursuit la même source, notant qu'il est, par ailleurs, obligatoire pour les organes de la presse électronique de garder les œuvres en lice, au niveau de leurs sites web, jusqu'à l'annonce des lauréats.

Les œuvres doivent être déposées, en cinq exemplaires, au secrétariat du Comité d'organisation du GPNP au siège du département de la Communication, sis avenue Allal El Fassi, Al Irfane, Rabat, ou envoyées via l'adresse électronique "gpnp21@gmail.com", accompagnées du formulaire de candidature au Prix, téléchargeable via le site électronique "www.mjcc.gov.ma" et ce, du 15 septembre au 10 octobre 2025, ajoute le communiqué.