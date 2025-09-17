Maroc: L'IRT de nouveau accroché - Place au Clasico Raja - AS FAR

L'Ittihad de Tanger et l'Olympic de Safi ont fait match nul, un but partout, lundi au stade du Village sportif de Tanger, en ouverture de la deuxième journée de la Botola Pro D1.

Les Mesfiouis ont ouvert le score à la 72e minute par le Sénégalais Moussa Kone, alors que les coéquipiers de Mohsine Moutaouali ont égalisé 6 minutes avant la fin de la rencontre par l'intermédiaire de Mohamed Saoud.

Ce match a été marqué par l'expulsion de Bilal El Ouadghiri (42e), Ennaama El Bellali (50e) et Amine El Ouaad (79e) de l'Ittihad de Tanger, et de Yassine Kordani (29e) de l'Olympique de Safi.

Par ailleurs, les regards seront rivés, mercredi (20h00), vers le Complexe sportif Mohammed V, qui abritera le "Clasico" entre le Raja de Casablanca et l'AS FAR.

Ce face à face, comptant pour la seconde journée, aura un caractère spécial, compte tenu du début de saison réussi du Raja de Casablanca et de l'AS FAR, qui se sont imposés lors de la première manche, respectivement face au FUS de Rabat (2-0) et à l'Union Yacoub El Mansour (2-0), leur permettant de se côtoyer en première place du classement avec trois points, aux côtés de la Renaissance de Berkane, du Wydad de Casablanca et du Maghreb de Fès.