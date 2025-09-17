Maroc: Les Marocains toujours en tête des communautés d'étudiants étrangers en France

Les étudiants marocains forment toujours la première communauté estudiantine en France avec plus de 42.000 personnes, excellant particulièrement en ingénierie et en mathématiques, selon les statistiques de Campus France.

L'agence française chargée de la promotion de l'enseignement supérieur révèle, dans un rapport, que 10% des étudiants étrangers sont marocains.

Les talents marocains, souligne-t-elle, sont de plus en plus convoités à l'international, une excellence qui se reflète notamment dans leur présence remarquable aux concours des grandes écoles françaises.

La majorité des étudiants marocains choisissent les universités (56%), mais un nombre croissant s'oriente vers les écoles de commerce (19%) et les écoles d'ingénieurs (14%). Sur les cinq dernières années, la progression est particulièrement marquée pour les écoles de commerce (+65 %) et les écoles d'ingénieurs (+18%).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le même registre, les étudiants étrangers représentent près de 15% des effectifs étudiants dans l'Hexagone (445.000 personnes), sachant que des pays comme le Maroc, la Chine, l'Italie et le Sénégal demeurent les principaux pays d'origine.

Après un rebond post-pandémie de 6% en 2023, la Chine, troisième pays d'origine, enregistre à nouveau une baisse de ses effectifs de 3%, tandis que l'Italie et l'Espagne connaissent des progressions notables, supérieures à 35% sur 5 ans.

La mobilité depuis l'Europe affiche une progression notable de 5%, soutenue notamment par l'augmentation du nombre d'étudiants originaires d'Arménie, de Roumanie, de Turquie, d'Espagne et d'Ukraine.

Les universités accueillent toujours la majorité (63%) des étudiants étrangers, avec une hausse de +3% en un an, comparable à celle observée dans les écoles de commerce (15% des effectifs, +3%) et les écoles d'ingénieurs (8%, +4%). Sur cinq ans, ce sont les écoles de commerce qui connaissent la plus forte croissance (+ 52%).

A l'université, les étudiants internationaux se concentrent principalement sur les sciences fondamentales et la santé-médecine avec 43% des inscrits, les lettres, les langues et sciences humaines, et enfin l'économie-gestion.