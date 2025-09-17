Maroc: Lancement d'un programme de formation au profit des fonctionnaires de la DGAPR

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et le Centre Moussalaha ont lancé, lundi au Centre national de formation des cadres de la DGAPR de Tiflet, un programme de formation au profit des fonctionnaires de la Délégation générale, sous le thème "La lutte contre l'extrémisme violent : stratégies de prévention, d'immunisation de la société et de sécurisation de l'espace carcéral".

Ce programme vise à développer les compétences des fonctionnaires en matière de détection et d'identification des différents aspects de l'extrémisme violent à travers l'adoption des meilleures pratiques en la matière, indique un communiqué du Centre Moussalaha.

Il s'agit également d'immuniser le personnel des établissements pénitentiaires en mettant à leur disposition les outils et techniques nécessaires pour se prémunir contre l'idéologie extrémiste et renforcer leurs capacités dans les domaines de la lutte contre l'extrémisme violent et des droits de l'Homme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce programme, encadré par des experts et des professeurs spécialisés dans ce domaine, bénéficiera à 180 fonctionnaires travaillant en contact direct avec des détenus impliqués dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme, répartis sur 6 sessions, à raison de 30 fonctionnaires par session d'une durée de 3 jours.

Lors de chaque session, un groupe de fonctionnaires sera sélectionné pour suivre une session spécialisée dans la formation des formateurs afin qu'ils puissent former leurs homologues au sein des différents établissements pénitentiaires.

Les cadres du centre se chargeront de les accompagner et de mettre à jour leurs compétences afin de leur permettre d'accomplir leurs missions de formation dans les meilleures conditions, note la même source.

La mise en œuvre de ce programme intervient en harmonie avec les axes stratégiques du Centre, notamment celui relatif aux programmes de lutte contre l'extrémisme violent au sein des établissements pénitentiaires, tel qu'approuvé par le Conseil d'orientation du Centre Moussalaha, conclut le communiqué.