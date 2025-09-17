Maroc: Le pays porté à la présidence du Groupe des ambassadeurs francophones de Genève

Omar Zniber, ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, vient d'être élu par acclamation président du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) de Genève pour la période 2025-2026.

Cette nouvelle présidence pour le Maroc témoigne de la confiance et du respect dont jouit le Maroc au sein de la Genève Internationale, se félicite-t-on, lundi, à la Mission permanente du Royaume auprès de l'Office des Nations unies et des autres Organisations internationales (OI) basées à Genève.

Le GAF revêt une importance particulière avec plus de 70 Etats membres provenant de plusieurs groupes régionaux et politiques.

A Genève, où siègent plus de 42 OI, le GAF joue un rôle important comme centre de coopération et d'échanges francophones, prononçant de nombreuses déclarations conjointes et mettant en oeuvre des initiatives fédératrices. Cette coopération repose sur des valeurs universelles et sur des intérêts communs tels que la pluralité linguistique et culturelle, la démocratie, les droits de l'Homme et le développement durable.

En tant qu'acteur engagé du multilatéralisme, le Maroc a toujours été très actif au sein du Groupe de la Francophonie, proposant plusieurs initiatives, notamment des groupes de travail thématiques, afin de renforcer la valeur ajoutée du groupe au sein des principales organisations internationales à Genève.

Cette présidence du GAF sera l'occasion pour le Maroc d'impulser des agendas qui lui sont chers, à l'instar de l'agenda du développement durable ou encore du numérique avec l'avènement de nombreuses nouvelles technologies qui sont la nouvelle donne du monde actuel.

Le GAF a déjà entamé ses travaux, avec une première rencontre présidée par l'ambassadeur du Maroc, un échange fructueux avec Mme Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) venue présenter les enjeux de la 16e Conférence de la CNUCED (CNUCED16) prévue du 20 au 23 octobre 2025 à Genève, et qui connaîtra la participation du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

Mme Grynspan a également abordé la question de l'initiative UN80 relative à la réforme du système des Nations Unies, en soulignant la vision et la contribution de la CNUCED au sein de ce processus.