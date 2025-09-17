Ile Maurice: Tevin Sithanen réclame Rs 50 millions à Gérard Sanspeur

17 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Le fils du gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Tevin Sithanen, a engagé une action en diffamation devant la Cour suprême contre Gérard Sanspeur, ancien Second Deputy Governor de la Banque centrale. La plainte, déposée ce mercredi 17 septembre par l'intermédiaire de ses conseils, Me Dya Ghose-Radhakeesoon et Me Imtihaz Mamoojee, Senior Counsel, réclame Rs 50 millions de dommages et intérêts, le retrait d'une vidéo des réseaux sociaux ainsi que des excuses publiques.

Cette démarche fait suite à une conférence de presse tenue le 29 août dernier à l'hôtel Labourdonnais où Gérard Sanspeur, annonçant sa démission de la BoM, avait formulé une série d'accusations jugées graves par le plaignant. Selon Sanspeur, Tevin Sithanen aurait exercé une ingérence directe et répétée dans la gestion de la Banque centrale, en multipliant des interventions auprès de responsables, notamment via des messages WhatsApp adressés au First Deputy Governor Rajeev Hasnah.

L'ancien haut cadre affirmait également que le fils du gouverneur se rendait fréquemment au siège de la BoM, sans aucune fonction officielle, et qu'il aurait tenté d'influencer des décisions, en particulier dans le dossier de la licence bancaire accordée à la Bank of Africa et dans les discussions entourant la reprise de Silver Bank.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans sa plainte, Tevin Sithanen rejette avec fermeté toutes ces allégations. Il affirme que les échanges évoqués par Gérard Sanspeur relevaient d'une relation amicale née lors de la campagne électorale dans la circonscription no 18 et qu'ils ont été détournés de leur contexte. Il souligne qu'il n'a jamais tenté d'influencer le gouverneur ou d'autres cadres de la BoM, qu'il n'a exercé aucune pression dans l'octroi de licences et qu'il n'a tiré aucun bénéfice financier ou commercial des institutions citées.

À ses yeux, ces propos ne visaient qu'à l'atteindre personnellement et à fragiliser son père, en jetant un doute sur la neutralité de la BoM.

La plainte met également en avant l'ampleur de la diffusion en ligne de cette conférence de presse, relayée en direct sur Facebook et toujours accessible sur diverses plateformes. Tevin Sithanen soutient que la viralité de cette vidéo a généré une vague de commentaires négatifs qui ont porté atteinte à sa réputation, non seulement à Maurice mais aussi à l'international.

Convaincu que sa carrière et son image publique ont été gravement entachées, il demande à la Cour suprême de condamner Gérard Sanspeur pour diffamation et d'ordonner réparation. L'affaire sera appelée dans les prochaines semaines devant les juges.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.