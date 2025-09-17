Ile Maurice: Tevin Sithanen réclame Rs 50 millions à Gérard Sanspeur

Le fils du gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Tevin Sithanen, a engagé une action en diffamation devant la Cour suprême contre Gérard Sanspeur, ancien Second Deputy Governor de la Banque centrale. La plainte, déposée ce mercredi 17 septembre par l'intermédiaire de ses conseils, Me Dya Ghose-Radhakeesoon et Me Imtihaz Mamoojee, Senior Counsel, réclame Rs 50 millions de dommages et intérêts, le retrait d'une vidéo des réseaux sociaux ainsi que des excuses publiques.

Cette démarche fait suite à une conférence de presse tenue le 29 août dernier à l'hôtel Labourdonnais où Gérard Sanspeur, annonçant sa démission de la BoM, avait formulé une série d'accusations jugées graves par le plaignant. Selon Sanspeur, Tevin Sithanen aurait exercé une ingérence directe et répétée dans la gestion de la Banque centrale, en multipliant des interventions auprès de responsables, notamment via des messages WhatsApp adressés au First Deputy Governor Rajeev Hasnah.

L'ancien haut cadre affirmait également que le fils du gouverneur se rendait fréquemment au siège de la BoM, sans aucune fonction officielle, et qu'il aurait tenté d'influencer des décisions, en particulier dans le dossier de la licence bancaire accordée à la Bank of Africa et dans les discussions entourant la reprise de Silver Bank.

Dans sa plainte, Tevin Sithanen rejette avec fermeté toutes ces allégations. Il affirme que les échanges évoqués par Gérard Sanspeur relevaient d'une relation amicale née lors de la campagne électorale dans la circonscription no 18 et qu'ils ont été détournés de leur contexte. Il souligne qu'il n'a jamais tenté d'influencer le gouverneur ou d'autres cadres de la BoM, qu'il n'a exercé aucune pression dans l'octroi de licences et qu'il n'a tiré aucun bénéfice financier ou commercial des institutions citées.

À ses yeux, ces propos ne visaient qu'à l'atteindre personnellement et à fragiliser son père, en jetant un doute sur la neutralité de la BoM.

La plainte met également en avant l'ampleur de la diffusion en ligne de cette conférence de presse, relayée en direct sur Facebook et toujours accessible sur diverses plateformes. Tevin Sithanen soutient que la viralité de cette vidéo a généré une vague de commentaires négatifs qui ont porté atteinte à sa réputation, non seulement à Maurice mais aussi à l'international.

Convaincu que sa carrière et son image publique ont été gravement entachées, il demande à la Cour suprême de condamner Gérard Sanspeur pour diffamation et d'ordonner réparation. L'affaire sera appelée dans les prochaines semaines devant les juges.