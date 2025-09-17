Ile Maurice: Lancement d'un projet pilote

Accompagnés du groupe ABAIM, les élèves de l'école SENRDC (Special Education Needs Resource and Development Centre) de Colonel Maingard ont chanté en choeur pour une cause qui leur tient à coeur:reservi, redwir, resikle, repanse, recrée pou protez nou planet - une entrée en matière symbolique pour le lancement, lundi, à Beau-Bassin, d'un projet pilote de recyclage du papier dans les écoles.

Onze établissements primaires et onze secondaires participent à cette première phase. Concrètement, les élèves collecteront papiers et cartons usagés, qui seront ensuite transformés par l'entreprise WeCycle Ltd en nouveaux produits comme du papier kraft ou des boîtes d'oeufs. L'initiative, portée par le ministère de l'Environnement en collaboration avec celui de l'Éducation, a déjà permis de récupérer 5,5 tonnes de déchets.

«Ce projet va bien au-delà du recyclage. Il s'agit d'un véritable apprentissage citoyen qui responsabilise les plus jeunes et les invite à agir concrètement pour une île Maurice plus durable», a souligné Lucile Jackson, manager de WeCycle Ltd.

Les enfants présents ont donné une démonstration de tri sélectif, sous les applaudissements du public - une scène symbolique pour le ministre de l'Éducation Mahend Gungapersad, qui a insisté sur la nécessité de former les citoyens de demain dès le plus jeune âge. «Cela commence à l'école. À travers de simples gestes comme le tri, les enfants deviennent les meilleurs ambassadeurs de la propreté et du civisme.»

Il a rappelé combien l'indiscipline et l'incivisme pèsent lourdement sur le pays. Trop souvent, on retrouve des sachets plastiques jetés sur les routes, des papiers abandonnés dans les rues. «Avec ce projet, les élèves montrent une autre voie: celle d'un patriotisme qui passe aussi par le respect de l'environnement.» Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, n'a pas mâché ses mots. La population est «indisciplinée» et il faut qu'elle change de comportement. «L'État dépense des milliards pour gérer nos déchets... et c'est bien que nos enfants montrent l'exemple.»

Ce projet pilote servira de base pour un déploiement plus large. L'ambition est de généraliser le tri à la source dans toutes les écoles, avant de l'étendre aux foyers mauriciens. «Quand nous collectons 5,5 tonnes, nous réalisons combien d'arbres ont pu être sauvés. Imaginez ce que nous pourrons accomplir si nous atteignons 50 tonnes demain.»