Ile Maurice: Une saisie de drogue de synthèse près du cimetière

Une opération policière menée durant le week-end dans les environs du cimetière de Brisée-Verdière a conduit à l'arrestation de deux individus soupçonnés d'activités liées au trafic de drogue.

Selon les informations communiquées, une patrouille de la police de Brisée-Verdière, assistée par l'unité DCIU Eastern et agissant sous la supervision d'un supérieur, a repéré deux hommes en train de rôder dans un champ situé à proximité du cimetière. À la vue des policiers, l'un d'eux aurait tenté de prendre la fuite, avant d'être rapidement maîtrisé.

Au moment de son arrestation, il a tenté de se débarrasser d'un sachet en plastique transparent qu'il tenait en main. L'inspection du colis a révélé la présence de 26 feuilles d'aluminium soigneusement pliées, contenant une substance brunâtre. Les autorités soupçonnent qu'il s'agirait d'un cannabinoïde de synthèse, produit fréquemment lié à des cas de trafic.

Lors d'une fouille corporelle, les policiers ont également découvert une somme de Rs 1 500 sur l'un des suspects. L'intéressé aurait affirmé que l'argent provenait directement de la vente de produits prohibés.

Le deuxième individu, interpellé sur place, a également été soumis à une fouille corporelle. Toutefois, aucun objet incriminant ni de substance illicite n'a été découvert sur lui.

Les deux hommes ont été conduits au poste de police de Brisée-Verdière pour les besoins de l'enquête. Après interrogatoire et examen du dossier, le premier suspect a été placé en détention au centre de Moka par ordre d'un supérieur. Le second a été relâché, aucune preuve tangible ne l'impliquant directement dans cette affaire.

Une perquisition a par la suite été effectuée au domicile des deux individus, sous la supervision d'un inspecteur.

Aucun article incriminant n'y a été trouvé.

L'enquête se poursuit afin de déterminer la nature exacte de la substance saisie et d'établir d'éventuelles ramifications de ce réseau présumé de distribution de drogues de synthèse.