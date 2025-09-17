Soudan: Gareeballah Khadir présente ses lettres de créance au ministre ghanéen des Affaires étrangères

17 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Gariballah Khadir Ali a présenté mardi une copie de ses lettres de créance en tant qu'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan auprès du Ghana à M. Samuel Akodzito Ablakwa, ministre ghanéen des Affaires étrangères.

L'ambassadeur a transmis les salutations du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohyiddin Salim Ahmed, à son frère, le ministre ghanéen des Affaires étrangères.

Il a exprimé son souhait de renforcer et de faire progresser les relations soudano-ghanéennes dans tous les domaines durant son mandat d'ambassadeur , au bénéfice des peuples des deux pays frères.

De son côté, le ministre ghanéen des Affaires étrangères a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que de voir les relations bilatérales entre les deux pays frères continuer de progresser et de prospérer.

Il a affirmé le soutien de son pays à l'unité, à la souveraineté et à la stabilité du Soudan.

