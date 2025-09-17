Ethiopie: Le pays cherche à obtenir un accès pacifique à la mer, sur la base du droit international - PM Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la quête de l'Éthiopie pour l'accès à la mer est basée sur des moyens pacifiques - et que son statu quo de "prisonnier géographique" ne sera plus maintenu.

Lors de l'inauguration de son quatrième livre, "The Medemer State", hier au Centre des congrès d'Addis-Abeba, le Premier ministre Abiy a souligné avec force qu'une génération qui pourrait être remplie d'inquiétudes et de doutes pour récupérer l'accès à la mer Rouge - qui nous appartenait auparavant - est victime d'une fracture psychologique.

Mais l'Éthiopie peut le faire, a souligné le Premier ministre.

Je ne vois pas comment un pays de la taille de l'Éthiopie pourrait rester fermé et être légué à la génération suivante.

"Nous ne pensons pas que la guerre et les conflits soient nécessaires pour y parvenir. C'est pourquoi nous attendons patiemment depuis cinq ans", a-t-il expliqué.

À cet effet, le Premier ministre Abiy a ajouté que nous avons attendu patiemment au cours des cinq dernières années.

Animés par la ferme conviction que l'Éthiopie doit avoir accès à la mer par des moyens pacifiques et dans le respect du droit international, nous tendons plus que jamais la main pour discuter avec toute personne désireuse de nous parler pacifiquement, quel que soit le forum, a précisé le Premier ministre.

M. Abiy a également souligné que l'Éthiopie ne pouvait plus rester dans le statu quo d'un "prisonnier géographique".

L'Éthiopie donne la priorité à la paix et lutte farouchement contre la pauvreté. Il sera inévitable de sécuriser une porte d'accès à la mer, a noté M. Abiy, qui a exhorté ses frères et soeurs à se préparer à des négociations pacifiques.

Le Premier ministre Abiy a également souligné la nécessité de forger une solidarité entre les citoyens autour d'une vision commune.

La voie à suivre consiste à rassembler autant que possible les Éthiopiens autour d'une vision commune. Une fois cette vision commune réunie, il est nécessaire d'identifier les fractures et de concevoir des solutions", a-t-il expliqué.

Créer des divisions entre nous est la principale arme employée par les adversaires de l'Éthiopie, a déclaré M. Abiy, soulignant que le "Medemer" (synergie) est le remède à leurs mauvaises intentions.

S'appuyant sur des précédents historiques, le Premier ministre a souligné que l'unité de l'Éthiopie a toujours inquiété les ennemis de la nation.

Il a imaginé un avenir où les Éthiopiens, quelles que soient leurs origines ethniques, pourraient s'unir pour "avancer plus vite et faire un bond en avant vers les aspirations nationales".

Le Premier ministre Abiy a exprimé son rêve en brossant un tableau brillant du pays, de sorte que le parlement éthiopien débatte du montant de l'aide à apporter aux voisins d'Afrique de l'Est, plutôt que d'avoir besoin de recevoir lui-même de l'aide.