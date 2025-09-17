Addis Ababa — Le dernier livre du Premier ministre Abiy Ahmed, "The Medemer State", fournit non seulement une analyse complète des défis de l'Éthiopie, mais propose également des solutions pratiques, selon Getachew Reda, conseiller du Premier ministre pour les affaires de l'Afrique de l'Est.

Le livre, le quatrième écrit par le Premier ministre, a été officiellement lancé hier lors d'une cérémonie historique à laquelle ont participé le président Taye Atsekeslassie, de hauts responsables gouvernementaux, des officiers militaires de haut rang et des citoyens de divers secteurs. Le lancement a donné lieu à des discussions approfondies sur les thèmes et l'importance du livre.

S'exprimant lors de l'événement, M. Getachew a décrit "The Medemer State" comme une réflexion approfondie sur le passé, le présent et l'avenir envisagé de l'Éthiopie. Il a souligné que l'ouvrage va au-delà de l'identification des problèmes persistants du pays en présentant des solutions pratiques et tournées vers l'avenir.

L'une des idées maîtresses du livre, a-t-il fait remarquer, est l'appel à une utilisation constructive de la frustration. Plutôt que de laisser le mécontentement se transformer en forces destructrices, le livre encourage les citoyens et les dirigeants à le canaliser vers la pensée critique et le changement positif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il est important de noter que le livre ne préconise pas le démantèlement des institutions existantes. Il insiste plutôt sur la nécessité de corriger les faiblesses tout en préservant ce qui s'est avéré précieux au fil du temps.

L'un des thèmes récurrents est le rejet de la culture politique éthiopienne du "tout au vainqueur", longtemps enracinée, a-t-il souligné, ajoutant qu'au lieu de perpétuer une politique à somme nulle, "L'État Medemer" propose un cadre de gouvernance moderne et inclusif dans lequel tous les acteurs peuvent contribuer au progrès national et en tirer profit.

Selon M. Getachew, les défis complexes de l'Éthiopie ne peuvent plus être relevés à l'aide d'approches dépassées.

La philosophie Medemer, avec son esprit novateur et intégrateur, offre une voie crédible pour aller de l'avant. À titre d'exemple, il a cité la transformation rapide d'Addis-Abeba au cours des dernières années, où des solutions créatives et innovantes ont redessiné l'image de la capitale en un temps remarquablement court.

Il a conclu que cet esprit de renouveau et de résilience ne devait pas rester confiné à la capitale, mais s'étendre à l'ensemble du pays.