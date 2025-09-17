Ethiopie: 'L'État Medemer' offre la possibilité d'exploiter le potentiel national - Ministre Fitsum Assefa

Addis Ababa — La ministre de la planification et du développement, Fitsum Assefa, a déclaré que la philosophie de l'"État Medemer" est conçue pour rassembler tout le potentiel de l'Éthiopie et le canaliser vers un objectif national commun.

Elle a également souligné l'importance de cette approche pour exploiter les forces collectives du pays en vue d'un progrès partagé.

Lors du lancement du dernier livre du Premier ministre Abiy Ahmed, "The Medemer State", la ministre a expliqué que l'ouvrage offre une perspective politique et économique qui redéfinit la gouvernance par la synergie, la créativité et l'inclusion.

Le livre réfléchit aux échecs passés de l'Éthiopie dans le contexte du progrès mondial, soulignant la nécessité pour le pays de relever ses défis internes avant de chercher des solutions externes, a-t-elle souligné, ajoutant qu'il plaide pour un modèle de gouvernance indigène adapté aux réalités uniques de l'Éthiopie, plutôt que de s'appuyer sur des idéologies étrangères importées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La ministre Fitsum a également noté que le livre critique l'adoption aveugle de doctrines étrangères, qui ont souvent été à l'origine de conflits et de divisions lorsqu'elles ont été appliquées sans tenir compte du contexte local. Au contraire, le cadre "The Medemer State" promeut des solutions et des stratégies de développement enracinées dans les conditions spécifiques de l'Éthiopie.

Selon la ministre, le livre envisage un rôle pour les secteurs public et privé qui dépasse les divisions dépassées, soulignant en outre la nécessité d'une coordination où les organismes gouvernementaux, les ONG, les entreprises et les communautés travaillent ensemble pour libérer la capacité créative de l'Éthiopie et générer de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités.

Le livre identifie les défis systémiques, la fragmentation culturelle et les faiblesses institutionnelles comme des obstacles majeurs au progrès et affirme qu'une fondation pour la croissance, la stabilité et la prospérité durable peut être construite en abordant ces questions par le biais de la synergie et de la gouvernance inclusive.

La ministre Fitsum a ajouté que "l'État Medemer" ne se contente pas de répondre aux besoins de base ; il aspire à des objectifs plus élevés d'innovation et de "saut" pour une prospérité à long terme.