Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions contrastées des activités du marché ce mercredi 17 septembre 2025.

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont eu des évolutions contrastées au terme de la séance de cotation de ce mercredi 17 septembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,333 milliard FCFA contre 923,779 millions de FCFA le 16 septembre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 106,103 milliards, passant de 12 415,199 milliards FCFA la veille à 12 431,302 milliards FCFA ce 17 septembre 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle s'est repliée de 2,689 milliards à 10 910,146 milliards de FCFA contre 10 912,835 milliards de FCFA le 16 septembre 2025.

L'indice BRVM Composite a progressé de 0,13% à 322,42 points contre 322,01 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 se retrouve avec une hausse de 0,25% à 160,04 points contre 159,64 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre une baisse de 0,45% à 135,64 points contre 136,25 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 5 810 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 7 510 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,33 % à 1 245 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (plus 4,87% à 4 200 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 3,70% à 2 385 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 23 745 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,17% à 1 750 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,28% à 1 325 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (moins 3,06% à 7 600 FCFA).