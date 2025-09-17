Cameroun: La nuit de la solidarité - Un élan pour l'avenir des enfants d'Afrique

17 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Hilaire SOPIE

Le 6 décembre 2025 marquera la première édition de la Nuit de la Solidarité, une soirée caritative placée sous le signe du partage et de l'engagement. L'initiative est portée par Mafeu Sandra, femme dynamique et profondément attachée à la cause des enfants en difficulté, qui a choisi de rassembler autour d'elle des hommes et des femmes partageant les mêmes valeurs.

Cette édition aura pour objectif de soutenir les enfants déscolarisés d'Afrique, avec un accent particulier sur le Cameroun. Derrière cet événement se trouve l'Association des Amis Solidaires et Sympathisants, composée de membres venus de divers horizons du continent, reflétant ainsi la force et la richesse de la solidarité africaine.

La soirée se déroulera au Ritz Plazza Baccara, 61 rue Saint-André à Bobigny. Pour joindre l'utile à l'agréable, un plateau artistique exceptionnel est annoncé : Longue Longue, Willy de Paris et Nyamsi Ben offriront un spectacle haut en couleurs, tandis que DJ Magellan assurera l'ambiance musicale.

Au-delà du divertissement, ce rendez-vous sera l'occasion de poser un geste concret en faveur des plus démunis.

Le 6 décembre, la solidarité a rendez-vous avec l'avenir des enfants d'Afrique.

