Cote d'Ivoire: Marie-Thérèse Houphouët-Boigny - 95 ans d'une vie rayonnante et exemplaire

En ce mercredi 17 septembre 2025, la Côte d'Ivoire se souvient avec émotion et admiration de la naissance, un 17 septembre 1930, de celle qui incarne à jamais l'élégance, la dignité et l'engagement au service du pays : Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. À 95 ans, l'ancienne Première Dame reste une figure tutélaire dont l'aura dépasse les époques, traversant l'histoire nationale avec grâce et constance.

« Marie-Thérèse Houphouët-Boigny vit le jour le mercredi 17 septembre 1930, dans l'intimité de la maison familiale, à huit heures du soir », rappelle l'ouvrage Marie-Thérèse Houphouët-Boigny : Naissance d'une icône de Brice Brou. Déjà, la date se chargeait d'un parfum de destin. Car celle qui allait devenir la toute première Première Dame de Côte d'Ivoire devait écrire, aux côtés du Président Félix Houphouët-Boigny, une page mémorable de l'histoire nationale.

Première compagne officielle du Chef de l'État à l'indépendance, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny n'a pas seulement été une épouse présente et discrète. Elle fut aussi une femme engagée, attentive au sort des siens et de ses concitoyens. Sa silhouette distinguée, ses gestes empreints d'élégance et son attachement aux valeurs d'amour et de partage ont fait d'elle un repère moral et un modèle pour plusieurs générations d'Ivoiriens.

À l'évocation de son nom, les mots qui reviennent sont : grâce, dignité, respect et fidélité. Ces qualités ont fait d'elle une personnalité respectée aussi bien au plan national qu'international. Elle a accompagné, avec une rare constance, les moments fondateurs de la Côte d'Ivoire moderne, contribuant à inscrire dans la mémoire collective l'image d'une femme au service de son pays et de son peuple.

Aujourd'hui encore, le temps semble s'arrêter pour rappeler combien certaines existences transcendent les âges. À travers son parcours, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny s'est élevée au-delà de la seule fonction de Première Dame pour devenir un symbole, une figure intemporelle de l'histoire ivoirienne.

En ce 17 septembre 2025, alors que s'égrènent les souvenirs et que se mesure la force de son héritage, la Côte d'Ivoire dit merci à Dieu pour la longévité de cette vie exemplaire. Heureux anniversaire à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, icône rayonnante dont les 95 ans rappellent que certaines mémoires ne s'effacent jamais.