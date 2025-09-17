Cote d'Ivoire: Semaine nationale de l'eau 2025 - Laurent Tchagba mise sur l'innovation pour relever les défis hydriques

La Côte d'Ivoire célèbre depuis le 15 septembre la 10e édition de la Semaine nationale de l'eau (SNE 2025), qui se déroule jusqu'au 21 septembre à Abidjan.

La cérémonie officielle a été présidée ce mercredi 17 septembre 2025 par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, à l'hôtel Noom du Plateau, en présence de nombreux acteurs nationaux et internationaux du secteur.

Placée sous le thème évocateur « Innovations technologiques pour une gestion intégrée des ressources en eau réussie en Côte d'Ivoire : enjeux et perspectives », cette édition met en lumière le rôle des technologies modernes dans la préservation et la gestion durable de cette ressource vitale.

La SNE 2025 s'inscrit dans la recherche de solutions adaptées aux défis actuels et futurs liés à l'eau, dans un contexte marqué par l'urbanisation galopante, la pollution croissante, le changement climatique et les pratiques agricoles intensives. Les débats et échanges mettent en avant l'apport des innovations telles que les capteurs intelligents, la télédétection, l'intelligence artificielle, les systèmes d'information géographique ou encore l'utilisation de drones. Autant d'outils susceptibles de transformer la manière dont les ressources hydriques sont surveillées, distribuées et protégées.

Dans son discours, le ministre Laurent Tchagba a rendu hommage aux efforts accomplis ces dernières années pour garantir une gestion plus rationnelle et inclusive de l'eau. Il a cité, entre autres, la promulgation du nouveau Code de l'eau, véritable socle juridique pour une gouvernance durable et équitable, le renforcement des infrastructures hydrauliques afin d'assurer à chaque citoyen l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que la promotion des énergies renouvelables et de la reforestation, contribuant à la préservation des bassins hydriques.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de vulgariser les dispositions du nouveau Code et de mettre en oeuvre des recommandations concrètes pour améliorer la gouvernance locale et nationale du secteur. « En agissant ensemble, nous renforcerons durablement la résilience de nos territoires et offrirons aux générations présentes et futures les conditions d'une paix véritable », a-t-il affirmé.

Laurent Tchagba a saisi l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers pour leur engagement constant aux côtés du gouvernement. Selon lui, leur soutien est déterminant dans la mise en oeuvre d'une stratégie nationale visant à faire de l'eau non seulement une ressource vitale, mais aussi un levier de transformation économique et sociale.

De son côté, Moussa Kader, chef de cabinet et président du comité d'organisation, a souligné que cette célébration se veut à la fois un espace de dialogue et un moment de partage d'expériences entre acteurs venus d'horizons divers. Il a exprimé sa reconnaissance au ministre pour son leadership et son engagement à protéger les ressources hydriques.

La conférence inaugurale de cette édition a été prononcée par Avoa Olivier, directeur général de la transformation numérique et de la digitalisation, sur le thème : « La gestion intelligente de l'eau comme piste de solution pour répondre aux grands défis du secteur des ressources en eau ».

En réaffirmant la place centrale de l'innovation dans la politique de gestion de l'eau, la SNE 2025 s'annonce comme une étape décisive vers la construction d'une Côte d'Ivoire résiliente face aux défis climatiques et environnementaux.