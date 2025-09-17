Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et de la promotion de la dignité humaine à travers l'entraide et le partage, Petroci CI-11 a offert le mercredi 17 septembre 2025, une cuisine solidaire d'une valeur de 40 millions de Fcfa à l'Ong Femmes unies d'Anyama.

Le projet « cuisine solidaire » vise non seulement à répondre aux besoins alimentaires des populations vulnérables et défavorisées d'Abidjan, mais aussi et surtout à lutter contre l'insécurité alimentaire. Il entend également fournir des repas chauds, équilibrés, gratuits et nutritifs aux populations défavorisées, tout en sensibilisant la communauté locale aux enjeux de la précarité alimentaire. Cette infrastructure moderne comprend une cuisine, un magasin et des chambres.

Le directeur général adjoint, Kanté Hassan Keffing, représentant la directrice générale de Petroci CI-11, Fatoumata Sanogo, a souligné qu'à travers ce geste, sa structure réaffirme son engagement à accompagner les initiatives qui améliorent concrètement la vie des populations. « Nous savons que l'Ong les femmes unies d'Anyama œuvre sans relâche pour offrir des repas aux familles défavorisées de cette commune. Il nous tenait donc à cœur de lui donner les moyens de poursuivre sa mission dans de bien meilleures conditions », a déclaré Kanté Hassan Keffing.

A l'en croire, ce don s'inscrit dans l'esprit du vivre-ensemble et dans la continuité des actions sociales que Petroci Holding et sa filiale Petroci CI-11 mènent pour le bien-être des populations. C'est donc une redistribution des bénéfices du pétrole, du gaz issus de ses champs pétroliers et gaziers.

Pour le directeur général adjoint, cette cuisine n'est pas un simple équipement : elle symbolise une solidarité partagée et une volonté commune de lutter contre la précarité alimentaire et de redonner espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Aussi a-t-il salué le courage et le dévouement des membres de l'Ong. « Votre travail au quotidien est une source d'inspiration et prouve que l'action collective peut changer des vies », s'est-il félicité, remerciant les autorités municipales et les communautés religieuses pour leur soutien.

« Votre accompagnement est indispensable pour que ce type de projet voie le jour et bénéficie durablement à la population », a-t-il insisté, souhaitant que cette cuisine soit un lieu de partage, de fraternité et d'espoir, afin qu'elle continue à nourrir les corps et à rassembler les cœurs autour des valeurs de solidarité et de générosité. Il a par ailleurs annoncé que des vivres seront mis à disposition chaque mois pour la préparation des mets.

La présidente de l'Ong Femmes unies d'Anyama, Koné Awa, a remercié le donateur pour ce geste de haute portée sociale. « Ce don va accroître notre capacité d'action en faveur des populations défavorisées », a-t-elle déclaré.

Pour le cinquième adjoint au maire, Yéo Pepegaligui, représentant le maire d'Anyama, Dr Fatima Bamba, ce don constitue un véritable soulagement pour les populations de la commune. « Ce geste à la fois concret et généreux dépasse la simple assistance. Il est l'expression d'une solidarité sociale assumée et d'un attachement sincère au bien-être des populations », a-t-il affirmé.