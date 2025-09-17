Cote d'Ivoire: San Pedro - La Mugefci offre des bilans de santé aux mutualistes

La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (Mugefci) a lancé, à San Pedro, une opération de bilan de santé gratuit au profit des mutualistes locaux. Cette initiative vise à favoriser la détection précoce de pathologies chroniques et à promouvoir une prise en charge sanitaire proactive. Ce sont notamment l'hypertension artérielle, le diabète, les troubles du cholestérol, les hépatites virales B et C, ainsi que l'insuffisance rénale chronique.

L'opération, qui s'inscrit dans une campagne nationale déployée dans 32 villes du pays, ambitionne de toucher 17 000 mutualistes, principalement dans les chefs-lieux de région. À San Pedro, elle s'est tenue en marge d'une rencontre d'échange entre le Conseil d'administration et les fonctionnaires.

Présidée par Zagou Serge Rodrigue, secrétaire général 2 de la préfecture de région, cette rencontre a eu lieu dans les locaux des Sœurs servantes de l'Enfant Jésus, sis au quartier Séwéké. Elle a permis aux mutualistes de formuler leurs préoccupations et de soumettre les difficultés rencontrées dans l'accès aux prestations offertes par l'institution.

Face à eux, le Conseil d'administration, avec à sa tête son président Paul Gnogbo, a présenté les nouveaux produits et les avancées initiées ces dernières années pour améliorer l'offre de services. Paul Gnogbo a notamment insisté sur l'importance du dialogue avec les bénéficiaires, qu'il considère comme un pilier de la gouvernance mutualiste.

Parmi les annonces clés du président du Conseil d'administration, plusieurs évolutions notables ont été présentées. Ce sont entre autres l'extension du nombre de médicaments pris en charge, passé de 2016 à près de 7 000. L'on note également la prise en charge effective de l'insuffisance rénale chronique, jusque-là peu accessible financièrement, ainsi que l'augmentation du taux de remboursement des médicaments, désormais porté à 80 %, contre 70 % précédemment. La réduction du coût de la dialyse, désormais facturée à 1 750 FCFA pour les fonctionnaires concernés, grâce à des réformes structurelles, est aussi à noter.