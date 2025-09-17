Cote d'Ivoire: Vidéo-verbalisation - Un mémoire sur l'incivisme routier

16 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Bertrand Kouassi Eho a soutenu son mémoire de Master en Management des organisations le vendredi 12 septembre 2025, au Centre de management et de perfectionnement des cadres sis à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Son travail portait sur le thème : « Vidéo-verbalisation et incivisme routier en Côte d'Ivoire : cas de Quipux Afrique ».

Dirigé par le Dr Yéo Alfred, ce mémoire a suscité l'intérêt du jury présidé par le Dr Edmond Doua. Celui-ci, au nom des membres du jury, a relevé quelques limites méthodologiques, mais a salué un sujet « très actuel », susceptible de servir de plaidoyer auprès du ministère des Transports.

Le mémoire a obtenu la note de 15/20 avec la mention « Bien ». Pour Bertrand Eho, la démarche est aussi personnelle : « J'ai perdu des proches dans des accidents de la route. »

Rappelant qu'en 2022, plus de 12 000 accidents corporels avaient été recensés, faisant 1 200 morts et 21 000 blessés, il plaide pour davantage de prudence au volant et ambitionne d'élargir ses recherches à la sous-région.

