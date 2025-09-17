Cote d'Ivoire: 10e édition de la Coupe Dominique Ouattara - Kouta FC triomphe à Guitry

Après plus d'un mois de compétition réunissant six équipes locales, la grande finale de la 10e édition du tournoi de football doté de la Coupe Dominique Ouattara a opposé l'équipe de Kouta Fc à celle de l'Académie royale. La rencontre s'est tenue au stade Alassane Ouattara de Guitry, le dimanche 14 septembre 2025.

Devant les autorités, les leaders communautaires, les supporters et les amoureux du football, l'équipe de Kouta Fc s'est imposée sur le score de 1-0. Les vainqueurs sont repartis avec une enveloppe de 200 000 Fcfa, un trophée, des médailles, un jeu de maillots et deux ballons.

Classée deuxième, l'Académie royale a reçu la somme de 100 000 Fcfa ainsi que des équipements sportifs. Elle a également remporté le prix du fair-play.

Bien avant le coup d'envoi du match, l'honorable Yao Patricia Sylvie a exprimé sa gratitude à la Première dame pour son engagement constant en faveur de la jeunesse et de la cohésion sociale. Saluant sa générosité et sa sympathie, elle a indiqué que cette initiative contribue au vivre-ensemble.

Dans la même veine, Bamba Amara, secrétaire général de la préfecture, a rappelé que le football est un véritable facteur de cohésion et de rapprochement des communautés.