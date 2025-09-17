Cameroun: Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle

17 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, Cabral Libii, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), a réaffirmé sa disposition à une mutualisation des forces de l'opposition.

Lors de son passage sur RFI dans Le Grand Invité Afrique ce 17 septembre 2025, il a souligné l'importance d'une alliance stratégique pour battre le régime en place, évoquant des discussions avancées avec certains candidats . Cette position intervient dans un contexte où l'opposition camerounaise peine à former un front uni, malgré les pressions populaires et l'urgence historique de proposer une alternative crédible.

Libii, candidat officiel du PCRN investi en mai 2025, reste ouvert à une coalition oppositionnelle mais insiste sur la nécessité d'un projet collectif et d'actions concrètes, plutôt que de simples ambitions individuelles . Les récentes tensions internes au sein du PCRN, alimentées par des interférences gouvernementales, n'ont pas entamé sa détermination à poursuivre les négociations .

Alors que le scrutin est imminent, cette volonté de mutualisation des forces pourrait être un tournant décisif pour la dynamique électorale au Cameroun, mais elle se heurte encore à des rivalités persistantes et à des défis logistiques .

