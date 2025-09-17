Afrique de l'Ouest: La BCEAO maintient son principal taux directeur à 3,25 %

Réuni le 17 septembre 2025 à Dakar pour sa troisième session ordinaire, le Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir inchangés ses principaux instruments. Le taux directeur reste fixé à 3,25 %, tandis que le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal demeure à 5,25 %.

Selon les prévisions du Gouverneur M. Jean Claude Kassi Brou, la croissance de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) devrait se situer entre 6,3 % et 7 % en 2025, un rythme similaire à celui de 2024. Pour lui, cette dynamique est portée par la hausse de la consommation, notamment des ménages, et la poursuite des investissements dans les infrastructures énergétiques et de transport. « Le financement de l’économie reste jugé favorable avec le PIB qui devrait progresser de 8 % et les crédits à l’économie de 6,6 % » a-t-il souligné.

D’après M. Kassi Brou, sur le front des prix, l’inflation a nettement ralenti, passant de 2,2 % au premier trimestre à 0,6 % au deuxième trimestre 2025. Dès lors, la BCEAO attribue cette détente à une bonne disponibilité des produits vivriers, à la baisse des prix énergétiques et alimentaires, ainsi qu’au recul du coût des carburants dans plusieurs pays. En moyenne annuelle, l’inflation devrait ressortir à 1,2 %, contre 3,5 % en 2024.

Cependant, le gouverneur de la BCEAO estime que plusieurs risques pourraient inverser cette tendance, notamment la dégradation sécuritaire persistante dans la sous-région, les effets du changement climatique sur les productions agricoles ou encore l’aggravation des tensions géopolitiques et commerciales, susceptibles de renchérir les importations.

Du côté extérieur, il assure que le solde global des échanges s’est amélioré grâce à la hausse des exportations, notamment d’hydrocarbures, et à la mobilisation de ressources extérieures par certains États membres. Mais la BCEAO souligne que les tensions internationales pourraient fragiliser cette dynamique.

Face à ces incertitudes, le Comité de politique monétaire assure qu’il restera attentif aux évolutions économiques et n’exclut pas de prendre de nouvelles mesures pour préserver la stabilité monétaire et financière de l’Union.