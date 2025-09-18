Afrique: Une carte digitale de voyage d'affaires francophone en gestation

Dakar — Le président de Business Africa, le Sénégalais Baïdy Agne, a annoncé, mercredi, avoir échangé avec des autorités françaises en vue de mettre en place une carte digitale de voyage d'affaires francophone (VAF) destinée à faciliter les déplacements des hommes d'affaires sénégalais et francophones, a-t-on appris de ses services.

M. Agne, également président du Conseil national du patronat (CNP), une organisation patronale sénégalaise, a été reçu en audience par Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que par Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Commerce Extérieur et des Français de l'Etranger.

"Au cours de cette audience, il a été surtout question de la mise en place d'une carte digitale de voyage d'affaires francophone pour faciliter la mobilité des hommes d'affaires sénégalais et des pays francophones", rapporte un communiqué transmis à l'APS.

Ce document de voyage "s'inspire du modèle de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), Business Travel Card qui permet d'effectuer des voyages d'affaires de courte durée dans 19 pays avec des entrées multiples sans visa traditionnel, des facilités prioritaires à l'aéroport et une validité de 5 ans", renseigne le texte.

La même source ajoute que la carte digitale VAF sera un document numérique sécurisé accessible via le mobile comportant l'identité de l'homme d'affaires ainsi que l'ensemble des autorisations préalables pour l'obtention de visa dans les pays francophones.

La carte digitale en gestation va comporter deux modalités de fonctionnement pour plus de facilité et de célérité dans les procédures d'obtention de visa, précise-t-on dans le texte.

"La première option est le remplacement du visa d'affaires dans les pays francophones où cela est juridiquement possible et la deuxième option consisterait à faciliter l'obtention d'un visa d'affaires à entrées multiples", indique la même source.

Ce projet est porté par M. Agne également président du Conseil national du patronat du Sénégal, le nouveau président de l'Alliance des patronats francophones (APF) et président du Patronat Ivoirien, Ahmed Cissé, le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Patrick Martin et la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.

Business Africa est la principale organisation patronale du continent africain basée à Nairobi. Il regroupe 41 organisations nationales représentatives du secteur privé africain.