Soudan: Le ministre saoudien des Affaires étrangères rend visite au Premier ministre et affirme la solidité des relations

Le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères, a rendu visite au Premier ministre, le Dr Kamil Idris, à sa résidence.

Au cours de la rencontre, Son Altesse a transmis au Premier ministre les salutations et les meilleurs voeux des dirigeants du Royaume, représentés par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, et de Son Altesse Royale le prince héritier et Premier ministre, le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz.

De son côté, le Premier ministre a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Royaume frère d'Arabie saoudite, à son roi, à son prince héritier, à son gouvernement et à son peuple, pour leur soutien humanitaire continu et leurs efforts en faveur du Soudan et de son peuple par l'intermédiaire du Centre d'aide humanitaire et de secours Roi Salman.

Il a également exprimé sa gratitude au gouvernement saoudien pour les soins médicaux exceptionnels prodigués à l'hôpital spécialisé Roi Faisal après sa brève maladie.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont souligné la profondeur des relations historiques entre le Royaume d'Arabie saoudite et le Soudan et ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines afin de servir les intérêts communs des deux peuples frères.

Il a également été convenu de reporter la prochaine visite officielle du Premier ministre, le Dr Kamil Idris, au Royaume d'Arabie saoudite, réaffirmant ainsi la solidité des relations fraternelles et la volonté commune de renforcer la coordination et la coopération entre les deux pays.