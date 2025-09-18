Soudan: Dr Salma Abdul-Jabbar s'informe sur le plan du ministère du Pétrole pour le secteur de l'électricité

17 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Dr Salma Abdul-Jabbar Al-Mubarak, membre du Conseil de souveraineté, a examiné le plan du ministère de l'Énergie et du Pétrole pour le secteur de l'électricité, le niveau de prestation de services et les solutions immédiates pour garantir une meilleure efficacité et une meilleure continuité de service.

Lors de sa rencontre avec le sous-secrétaire du ministère de l'Énergie et du Pétrole, Dr Mohieddin Naeem, aujourd'hui dans son bureau, elle a souligné la nécessité de donner la priorité aux secteurs de l'électricité et de l'eau, ainsi que de réhabiliter et de redémarrer les centrales électriques en prévision du retour des citoyens dans leurs foyers.

De son côté, le sous-secrétaire du ministère de l'Énergie et du Pétrole a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion avait porté sur plusieurs questions et dispositions importantes liées au plan du ministère et à sa préparation à la réhabilitation et à l'exploitation des centrales et des lignes électriques dans tous les États.

Son Excellence a expliqué que le membre du Conseil de souveraineté a s'informé sur les réalisations réalisées et le plan de travail proposé, notant que le ministère a préparé un plan ambitieux pour le secteur de l'électricité qui contribuera à promouvoir le développement.

