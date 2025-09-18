Soudan: Jaber inspecte plusieurs hôpitaux de l'État de Khartoum

17 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum — Le lieutenant-général Ibrahim Jaber, membre du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef adjoint des forces armées, a inspecté aujourd'hui plusieurs hôpitaux des localités de Khartoum et de Jabal Awliya accmpagné par le ministre de la santé et le Wali de l'Etat de Khartoum.

Au cours de sa visite, le lieutenant-général Ibrahim Jaber a affirmé l'engagement du gouvernement à apporter le soutien nécessaire à l'amélioration des services médicaux pour les citoyens.

Il a salué les efforts considérables déployés par les professionnels de santé dans ces circonstances exceptionnelles pour rétablir ces établissements.

Le ministre de la Santé a indiqué que la visite avait été fructueuse , où le membre du Conseil de souveraineté a s'informé sur l'avancement des travaux dans les services hospitaliers et a entendu des rapports détaillés sur les réalisations et les défis, notamment les difficultés entravant la fourniture urgente de services de santé.

Le ministre a également souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à créer un environnement sain dans l'État de Khartoum.

