Soudan: Dr Nawara - Les universités sont les piliers du développement et du progrès

17 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Dr Nowara Abu Mohammed Mohammed Tahir, membre du Conseil de souveraineté, a affirmé que les guerres sont suivies de reconstruction et de développement.

Lors de sa visite aujourd'hui à l'Université du Saint Coran et de la Fondation des sciences de Madani, elle a souligné que les universités sont les piliers du développement et du progrès, exprimant sa gratitude pour le rôle des professeurs d'université dans la construction de la nation.

Le prèsident de l'université, le professeur Mohamed Abdullah Suleiman, a révélé que les pertes de l'université dues à la milice rebelle de la famille Daglo sont estimées à environ 13 millions de dollars.

Lire l'article original sur SNA.

