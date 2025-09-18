Soudan: Agar rencontre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, le commandant Malik Agar Ayr, a rencontré aujourd'hui l'ambassadeur Mohiaddin Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué de presse : « J'ai informé le vice-président du Conseil de souveraineté des efforts déployés par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour promouvoir et renforcer les relations extérieures du Soudan, ainsi que des résultats de la participation de la délégation soudanaise, conduite par le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, au sommet arabo-islamique d'urgence de Doha. » Le ministre des Affaires étrangères,

Mohieddin Salem, a déclaré « J'ai écouté les directives du vice-président du Conseil de souveraineté visant à soutenir l'action du ministère des Affaires étrangères durant la prochaine phase et à renforcer le rôle de la diplomatie. » Il a ajouté « Au sein du Gouvernement d'espoir et de paix, nous oeuvrerons à la reconstruction et coordonnerons nos efforts conformément à la feuille de route établie. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que les directives du vice-président du Conseil de souveraineté soutiendront l'action du ministère à l'étranger et renforceront la présence du Soudan dans les forums régionaux et internationaux.