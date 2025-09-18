Congo-Kinshasa: La rupture entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe

En RDC, la procédure se poursuit pour la destitution de Vital Kamerhe, le président du bureau de l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi semble avoir abandonné son ancien allié.

En République démocratique du Congo, alors que la procédure se poursuit pour la destitution de Vital Kamerhe, le président du bureau de l'Assemblée nationale, cette nouvelle crise politique touche le président congolais Félix Tshisekedi, qui semble avoir abandonné son ancien allié.

Les deux hommes s'étaient pourtant juré plusieurs fois fidélité, à travers notamment Le Cap pour le changement, Cach, une coalition regroupant l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, de Félix Tshisekedi, et l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, de Vital Kamerhe.

Aujourd'hui, Vital Kamerhe semble vivre ses derniers jours à la tête de l'Assemblée nationale et son départ marquerait une rupture qui aurait été provoquée par le chef de l'Etat.

Une alliance qui remonte à 2018

Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont commencé leur aventure en novembre 2018, à Genève, où ils avaient signé, à cinq opposants, un accord désignant Martin Fayulu comme le candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle de décembre 2018.

Les deux hommes ont ensuite trahi cet accord à Nairobi, où ils ont créé Le Cap pour le changement, Cach, et ont signé un accord selon lequel, si Félix Tshisekedi devenait président, Vital Kamerhe serait son Premier ministre.

Mais cet accord n'a pas non plus été respecté, selon Homer Bulakali. Cadre de l'UNC note que "la promesse de faire de lui le Premier ministre, lors de son premier mandat, n'a pas été tenue. La promesse de cogérer avec Vital Kamerhe et de l'accompagner lors du second mandat, donc de 2023 à 2028, comme candidat président de la République, n'a pas été tenue, parce que Félix s'est représenté, contrairement aux accords de Nairobi."

Homer Bulakali regrette alors que même la promesse de Félix Tshisekedi de garder Vital Kamerhe comme son allié, en tant que président de l'Assemblée nationale, vienne d'être brisée.

Mais ce revirement ne surprend pas Yvon Muya, chercheur à l'université Saint-Paul d'Ottawa au Canada.

Selon lui, "tout cela reste un jeu politique. Il faut savoir que les politiciens sont mus par des intérêts et surtout par des ambitions de pouvoir. Si l'occasion se présente de conserver le pouvoir, il (Félix Tshisekedi) ne s'en privera pas. Il est vrai aussi que les remous qu'on observe actuellement au sein de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée, envoient un signal négatif en termes de cohésion de la formation au pouvoir."

Procédure de destitution en cours contre Vital Kamerhe

La démarche parlementaire vers la destitution de Vital Kamerhe est en cours, alors qu'une partie de l'est de la RDC demeure sous le contrôle de la rébellion de l'AFC-M23, soutenue par le Rwanda.

Selon Homer Bulakali, de l'UNC, "la priorité pour Tshisekedi, ce n'est pas la fin de la guerre. Ce n'est pas le développement du pays. Ce n'est pas la réunification. Sa priorité, aujourd'hui, c'est le changement de la Constitution pour qu'il se maintienne au pouvoir éternellement. Je pense d'ailleurs que c'est le mobile même de la création de la rébellion dans l'est du pays. Il est visible que c'est lui qui est à la manoeuvre et qu'il n'aimerait pas que la guerre s'arrête."

Une guerre qui est pourtant conduite par un opposant à Félix Tshisekedi. Corneille Nangaa. L'ex-président de la Commission électorale sous l'ancien président Joseph Kabila, a plusieurs fois répété qu'il y avait eu un accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila.

Selon lui, la victoire à l'élection de 2018 aurait été accordée à l'actuel président, à condition que celui-ci s'engage à céder le pouvoir au bout d'un mandat, pour permettre le retour de Joseph Kabila.

Aujourd'hui, celui-ci est poursuivi devant la Haute cour militaire, notamment pour haute trahison et il risque une condamnation à la peine de mort.