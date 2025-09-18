Afrique de l'Ouest: Vers une synergie des écosystèmes digitaux de la région

17 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

La troisième édition du Salon International des Professionnels de l'Économie Numérique de l'UEMOA aura lieu à Lomé du 24 au 26 septembre.

Cette rencontre initiée par l'organisation sous-régionale, est co-organisée cette année avec le ministère togolais de l'Économie numérique et de la Transformation digitale.

L'édition 2025 entend favoriser une synergie des écosystèmes numériques au service de secteurs stratégiques comme la finance, la santé, la cybersécurité et l'agriculture, notamment.

Le Salon réunira une diversité d'acteurs : décideurs publics, responsables d'entreprises, chercheurs, startups et investisseurs.

Ce rendez-vous se veut ainsi une vitrine du dynamisme numérique régional et une étape importante pour bâtir une économie digitale inclusive et durable en Afrique de l'Ouest.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.