Egypte: Discours du Président Al-Sissi lors du Sommet arabo-islamique d'urgence à Doha

document

Au nom d'Allah le Tout Clément, le Très Miséricordieux,

Mon frère, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État frère du Qatar,

Vos Majestés, Excellences et Altesses... Rois, Présidents et Émirs des pays arabes et islamiques frères,

Son Excellence M. Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue des États arabes,

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son Excellence M. Hissein Brahim Taha, Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI),

(Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous)

Je voudrais tout d'abord exprimer ma sincère gratitude à mon frère, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et à l'État frère du Qatar d'avoir accueilli ce sommet primordial, qui se tient à un moment crucial et compte tenu des graves défis auxquels la région est confrontée, qu'Israël cherche à la transformer en une arène d'agression, menaçant la stabilité de toute la région et constituant une violation sérieuse pour la paix et la sécurité internationales ainsi que pour les règles établies de l'ordre international.

Je tiens également à exprimer à la direction et au peuple frère du Qatar la pleine solidarité et le soutien de l'Égypte à ses frères face à l'agression israélienne perpétrée dans l'espace aérien et sur les territoires qataris.

Cette agression constitue une grave transgression des dispositions du droit international et de la Charte des Nations Unies, un précédent dangereux et une menace pour la sécurité nationale arabe et islamique.

Je tiens à souligner ici clairement que cette agression reflète explicitement que les pratiques israéliennes ont transcendé toute logique politique ou militaire et franchi toutes les lignes rouges. Je condamne avec la plus grande fermeté cette agression israélienne contre la souveraineté et la sécurité d'un État arabe, qui joue un rôle central dans les efforts de médiation avec l'Égypte et les États-Unis pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et mettre fin à la guerre et aux souffrances sans précédent endurées par le peuple palestinien frère.

Je mets également en garde contre le fait que le comportement incontrôlé et déstabilisateur d'Israël auquel nous assistons aggravera le conflit et entraînera la région dans une dangereuse spirale d'escalade, ce qui est inacceptable et intolérable.

Vos Majestés, Excellences et Altesses,

Alors que l'Égypte appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités morales et juridiques pour garantir que ces attaques ne se reproduisent pas et pour mettre fin à la guerre israélienne brutale, notamment en obligeant les responsables de ces violations flagrantes à rendre des comptes et en mettant fin à l'impunité qui prévaut dans les pratiques israéliennes, il est clair que l'approche agressive adoptée par la partie israélienne porte en elle une intention préméditée de contrecarrer toute possibilité de parvenir au calme, à un accord garantissant un cessez-le-feu permanent et de libérer les otages et les prisonniers.

Cette approche témoigne également d'un manque de volonté politique d'Israël à prendre des mesures sérieuses pour instaurer la paix dans la région.

L'arrogance débridée d'Israël et son attitude de défiance croissante nous obligent, en tant que dirigeants des mondes arabe et islamique, à oeuvrer ensemble pour établir des fondements et des principes reflétant notre vision et nos intérêts communs.

L'adoption par le Conseil de la Ligue arabe, lors de sa récente session ministérielle, de la résolution intitulée "Vision commune pour la sécurité et la coopération dans la région" constitue peut-être une base solide pour parvenir à un consensus arabo-islamique sur un cadre régissant la sécurité et la coopération régionales, et pour mettre en place les mécanismes exécutifs nécessaires pour faire face à la situation délicate que nous traversons, de manière à empêcher toute hégémonie régionale par quelque partie que ce soit ou l'imposition d'accords sécuritaires unilatéraux compromettant la sécurité et la stabilité des États arabes et islamiques.

Vos Majestés, Excellences et Altesses,

Israël doit comprendre que sa sécurité ne sera pas assurée par des politiques de force et d'agression, mais plutôt par le respect du droit international et de la souveraineté des États arabes et islamiques. La souveraineté de ces États ne peut être violée sous aucun prétexte, et ce sont des principes non négociables.

Par conséquent, le monde entier doit prendre conscience que la politique d'Israël compromet les chances de paix dans la région et bafoue le droit international, les normes établies et les valeurs humanitaires. La poursuite de ce comportement ne fera qu'accroître les tensions et l'instabilité dans toute la région, avec de graves répercussions sur la sécurité internationale.

Au peuple d'Israël, je dis : "Ce qui se passe actuellement sape l'avenir de la paix, menace votre sécurité et celle de tous les peuples de la région, et entrave les perspectives de nouveaux accords de paix.

Cela compromet même les accords de paix existants avec les pays de la région. Les conséquences seront désastreuses : la région retombera dans un climat de conflit et les efforts historiques de consolidation de la paix, ainsi que les acquis, seront perdus. C'est le prix que nous paierons tous, sans exception.

Ne permettez pas que les efforts de nos ancêtres pour la paix soient vains, et les regrets seront alors inutiles."

Vos Majestés, Excellences et Altesses,

L'Égypte réaffirme son rejet total des attaques contre les civils et de la politique de punition collective et de famine pratiquée par Israël contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de civils innocents au cours des deux dernières années.

Je souligne ici que les solutions militaires, l'échec des efforts de médiation et la tentative persistante d'imposer un fait accompli par la force brutale ne garantiront la sécurité d'aucune partie. Dans ce contexte, l'Égypte maintiendra son soutien indéfectible à la détermination du peuple palestinien sur sa terre et à son attachement à son identité et à ses droits légitimes, conformément au droit international.

Elle s'opposera également à toute tentative de porter atteinte à ces droits inaliénables, que ce soit par des activités de colonisation, l'annexion de terres, le déplacement ou toute autre forme d'arrachage des Palestiniens de leurs terres, sous des prétextes et justifications inacceptables.

L'Égypte réitère son rejet total de toute proposition visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres. De telles propositions sont dénuées de fondement juridique ou moral et ne feront qu'élargir l'ampleur du conflit, déstabilisant ainsi toute la région.

Vos Majestés, Excellences, Altesses et Excellences,

C'est le moment d'aborder sérieusement et de manière décisive la cause palestinienne, en tant que clé de la stabilité dans la région.

Une solution juste et globale à la cause centrale des mondes arabe et islamique repose sur la fin de l'occupation et l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Dans ce contexte, j'affirme l'espoir de l'Égypte que la Conférence sur la solution à deux États, qui se tiendra le 22 septembre en marge du débat de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, marquera une étape décisive vers une solution juste et durable à la cause palestinienne, notamment par la reconnaissance de l'État de Palestine.

Je réitère ici l'appel à la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine par tous les États qui ne l'ont pas encore fait, car c'est le seul moyen de préserver la solution à deux États.

Vos Majestés, Excellences et Altesses,

Nous affrontons un moment décisif, où notre unité doit être un pilier fondamental pour relever les défis auxquels notre région est confrontée, éviter de sombrer dans le chaos et les conflits, et empêcher l'imposition d'accords régionaux contraires à nos intérêts et à notre vision commune. Notre message aujourd'hui est clair : nous n'accepterons aucune atteinte à la souveraineté de nos pays et ne permettrons pas que les efforts de paix soient contrecarrés. Nous resterons tous unis pour défendre les droits arabes et islamiques, au premier rang desquels le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant et à vivre dans la liberté, la dignité et la sécurité.

Enfin, nos positions doivent changer la perception que l'agresseur a de nous, afin qu'il comprenne que tout pays arabe, de l'Atlantique au Golfe, étend son parapluie à tous les pays islamiques et pacifiques. Pour changer cette perception, il est nécessaire de prendre des décisions et des recommandations fortes, et de les mettre en oeuvre avec sincérité et honnêteté, afin de dissuader tout agresseur et d'avertir tout aventurier.

En cette période historique critique, il est devenu impératif pour nous de mettre en place un mécanisme arabo-islamique de coordination et de coopération, nous permettant à tous de faire face aux défis sécuritaires, politiques et économiques majeurs qui nous entourent.

La mise en place d'un tel mécanisme représente dès maintenant le moyen de renforcer notre position et notre capacité à relever les défis actuels et à prendre les mesures nécessaires pour protéger notre sécurité et préserver nos intérêts communs.

Comme toujours, l'Égypte soutient tout effort sincère visant à instaurer une paix juste et à soutenir la sécurité et la stabilité des mondes arabe et islamique.

Merci.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.