Guinée: Inondations 2025 - L'État mobilise plus de 8 milliards GNF pour les sinistrés

17 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Dans un communiqué en date de ce mercredi 17 septembre 2025, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH) annonce une bonne nouvelle aux sinistrés des inondations en Guinée en 2025. L'État guinéen a mobilisé plus de 8 milliards de francs guinéens (GNF), précise-t-on dans le communiqué.

L'ANGUCH précise que c'est dans le cadre de la réponse aux inondations survenues cette année en Guinée que le gouvernement a pu valider la mise à disposition d'un montant global de huit milliards trois cent soixante-dix-sept millions deux cent soixante-dix mille francs guinéens (8 377 270 000 GNF).

"Ce fonds exceptionnel sera consacré à: l'achat de vivres et de non-vivres pour les personnes impactées; la prise en charge des sinistrés recasés dans les quatre sites de regroupement; l'accompagnement, à travers un cash transfert, des ménages riverains du site du glissement de terrain à Manéah", a-t-elle indiqué.

