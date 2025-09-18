Afrique: 80e AG des Nations Unies - Madagascar, une place prépondérante à New York

Trois piliers

« Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». C'est le thème de la 80è session de l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) qui cadre avec le programme du gouvernement reposant sur les trois piliers du développement pour le second mandat du président Andry Rajoelina. Entre autres et non des moindres, la valorisation du capital humain qui est au centre des actions des agences spécialisées des Nations Unies qui luttent contre la pauvreté, la faim, les maladies et fournissent des aides humanitaires dans les situations d'urgence et de crise.

Ce qui justifie la participation, entre autres, des ministres en charge de la Population et des Solidarités ; de la Jeunesse et des Sports à ce grand rendez-vous planétaire. Ou encore du ministre de l'Environnement et du Développement durable dans la mesure où la paix et le développement sont menacés par les changements climatiques.

Double présidence

La présence de la ministre des Affaires étrangères s'impose naturellement compte tenu de la place dans l'arène mondiale de Madagascar qui assure à la fois la présidence de la Commission de l'Océan Indien et (COI) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). En somme, Madagascar justifie plus que jamais sa qualification de Grande Île, ne représentant pas seulement ses propres intérêts, mais également ceux des îles soeurs qui ont une importance stratégique et géopolitique dans la région Sud-Ouest de l'Océan Indien.

Madagascar incarne aussi les États membres de la SADC alors même que chacun d'entre eux est membre des Nations Unies. Fort de la double présidence de la COI et de la SADC, Madagascar a une place prépondérante sur le plan diplomatique et se trouve ainsi bien placé pour faire entendre la voix de l'Océan Indien et celle de l'Afrique Australe à la Tribune des Nations Unies et dans les coulisses de l'Immeuble de Verre de Manhattan, pour un multilatéralisme plus inclusif et plus juste.