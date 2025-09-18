Les collectivités françaises et malgaches se réunissent à Antananarivo pour les 3e Assises de la coopération décentralisée. L'occasion de dresser un bilan, de simplifier les procédures et d'ouvrir la voie à de nouveaux partenariats.

Après les deux éditions organisées en 2006 et en 2018, les collectivités françaises et malgaches se retrouvent à Antananarivo pour la 3e édition des Assises de la coopération décentralisée franco-malgache.

L'événement, qui se tient aujourd'hui et demain au Novotel Alarobia, réunit plus de cinq cents participants issus des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) des deux pays, du secteur privé et d'organisations partenaires. L'objectif sera de dresser un bilan des réalisations, d'identifier les difficultés rencontrées et de tracer de nouvelles perspectives de collaboration.

« Nous allons à cette occasion faire le suivi des projets signés ainsi que l'évolution de la coopération déjà en place et, en même temps, une projection vers les futures collaborations », a indiqué lundi la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata.

Depuis 2006, plusieurs conventions de coopération ont été conclues entre collectivités malgaches et françaises, couvrant des domaines tels que l'eau potable, l'assainissement, l'éducation, la santé ou encore la gouvernance locale.

Cependant, l'expérience a montré que de nombreux accords ont tardé à être mis en oeuvre, en raison de lourdeurs administratives et de procédures jugées trop complexes. Pour y remédier, un décret visant à simplifier le fonctionnement de la coopération décentralisée est en cours d'élaboration, selon le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Naina Andriantsitohaina. L'objectif est de permettre aux collectivités d'agir plus rapidement et efficacement, en tenant compte des réalités du terrain.

Les Assises offrent également l'opportunité d'ouvrir la coopération à de nouvelles communes malgaches qui, jusqu'ici, n'avaient pas bénéficié de partenariats.

De nouvelles priorités

Ces futurs accords devraient désormais s'aligner avec les priorités stratégiques définies par l'État, notamment la gestion des déchets ménagers, la protection de l'environnement, le développement durable ou encore la promotion de la jeunesse.

Au-delà du bilan, les échanges visent donc à renforcer une coopération jugée essentielle dans le contexte actuel, marqué par des défis communs tels que l'urbanisation rapide, les impacts du changement climatique et les besoins croissants en infrastructures de base.

Pour les collectivités malgaches, ces partenariats constituent une opportunité de mobiliser des ressources financières et techniques supplémentaires, mais aussi de bénéficier de transferts d'expériences et de savoir-faire.

La 3e édition des Assises de la coopération décentralisée apparaît ainsi comme un moment charnière. Il s'agit non seulement de mesurer le chemin parcouru depuis 2006, mais aussi de poser les bases d'une coopération rénovée, plus fluide et mieux adaptée aux besoins des populations locales.