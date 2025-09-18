Sénégal: Nouvelle fiscalité du mobile money - Les prestataires de transfert d'argent plaident pour un cadre de concertation

17 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Cadre permanent de concertation des prestataires du transfert d'argent (Cpcp) a lancé, le 17 septembre, un appel pressant à l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la nouvelle fiscalité appliquée au mobile money. Dans un communiqué signé par son coordonnateur, Malick Dione, l'organisation dit constater avec « de vives préoccupations » l'impact que pourraient avoir ces mesures sur un secteur jugé stratégique pour l'inclusion financière.

Le Cpcp alerte en effet sur le risque de « déséquilibrer un écosystème fragile » et de provoquer des « perturbations majeures » dans la chaîne des services financiers.

Il rappelle que le Sénégal est devenu, en une décennie, une référence régionale en matière d'accès aux services financiers grâce au développement du mobile money, qui a permis à des millions de citoyens d'intégrer le système formel.

Or, « une taxation excessive » menace, selon lui, de freiner cette dynamique en décourageant les usagers et en fragilisant les prestataires.

Face à cette situation, l'organisation plaide pour « une démarche inclusive et concertée », impliquant l'État, les opérateurs, les prestataires et les consommateurs, afin de définir un cadre fiscal soutenable. Elle insiste sur la nécessité de privilégier la concertation pour concilier recettes publiques, compétitivité du secteur et protection des usagers.

