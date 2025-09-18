Sénégal: Moustapha Guirassy - 'Un décret rendra obligatoire le port de l'uniforme' à l'école

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé mardi l'imminence d'un décret visant à rendre obligatoire le port de l'uniforme scolaire dans toutes les écoles du pays. Une mesure qui devrait entrer en vigueur d'ici l'année prochaine, dans le cadre de la réforme globale du système éducatif sénégalais.

« Il y a un décret en gestation pour rendre obligatoire le port de cet uniforme », a déclaré le ministre lors d'une visite dans deux établissements scolaires de Dakar l'école élémentaire HLM4 et le groupe scolaire El Hadji Ibrahima Diop Youssouf (anciennement Clémenceau, Plateau). « Peut-être pas cette année, mais en tout cas, avec ce que nous sommes en train de faire en termes de refondation et de réforme, nous pensons que d'ici l'année prochaine, ce sera un décret qui rendra obligatoire le port de l'uniforme », a-t-il précisé sur l'APS.

Un outil d'égalité et d'appartenance

Au-delà de l'aspect réglementaire, le port de l'uniforme est perçu par le ministère comme un levier d'équité sociale. Il permettrait de réduire les inégalités visibles entre élèves, souvent sources de stigmatisation ou de discriminations. En uniforme, « chaque enfant est à égalité avec les autres, indépendamment de son milieu social », a affirmé un inspecteur de l'académie de Dakar.

Cette décision s'inscrit dans une réforme plus large de l'école sénégalaise, que le ministre qualifie de « refondation ». Durant sa visite, Moustapha Guirassy a pointé plusieurs défis urgents, notamment la dégradation des infrastructures scolaires, l'absence de cantines dans de nombreuses écoles, et les problèmes de sécurité.

« Beaucoup d'enfants abandonnent finalement l'école tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans les conditions d'apprentissage adéquates », a-t-il souligné, insistant sur le fait que l'environnement scolaire dépasse la simple question des bâtiments. Le climat social, la sécurité et le bien-être global de l'enfant doivent, selon lui, être les fondations d'un système éducatif efficace et inclusif.