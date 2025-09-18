Sénégal: Surveillance des plages - Un maître-nageur appelle à une meilleure implication de l'État

17 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Bada MBATHIE

Cette année, des dizaines de personnes ont péri par noyade, un phénomène qui met en évidence, dans une certaine mesure, l'impuissance des différents acteurs à trouver une solution durable. Bacary Gadiaga, maître-nageur et président de l'association Étoile bleue, attire l'attention des autorités sur la nécessité de doter les maîtres-nageurs d'équipements de qualité pour assurer une meilleure surveillance des plages.

En période de grandes vacances, les plages connaissent une forte affluence, entraînant une multiplication des cas de noyade. Le nombre de décès au Sénégal devient ainsi alarmant. D'après Ibrahima Sall, président de l'Association nationale des maîtres-nageurs du Sénégal, 43 personnes ont perdu la vie en juillet dernier et 13 autres au cours de la première moitié du mois d'août, portant le bilan à 56 morts au total. Selon lui, malgré la mise en place d'un dispositif de veille et de contrôle, la surveillance des plages reste insuffisante.

Bacary Gadiaga, également président de l'association Étoile bleue - une brigade de surveillance - estime que le véritable problème réside dans la sécurisation des plages. Selon lui, les maîtres-nageurs manquent d'équipements adaptés et modernes pour accomplir efficacement leur mission de contrôle et de veille. À la plage de Malika, où sa brigade intervient le plus souvent, il souligne que les cas de noyade ont fortement diminué depuis l'installation de cette équipe composée de plusieurs maîtres-nageurs. « La surveillance des plages est le parent pauvre. Nous n'avons pas les moyens nécessaires et travaillons souvent bénévolement. Pour intervenir en milieu nautique, il faut des équipements sophistiqués, conformes aux standards internationaux. Avec cela, les maîtres-nageurs pourraient jouer un rôle majeur dans la diminution des noyades. C'est possible », affirme-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à l'ampleur des noyades, cette année, M. Gadiaga estime qu'il est urgent que l'État prenne ses responsabilités et crée une structure exclusivement dédiée à la gestion des plages. « La surveillance de nos plages nécessite une gestion concertée. Pour cela, l'État doit mettre en place un cadre permettant à tous les acteurs de se réunir. Mais surtout, il faut renforcer la formation des maîtres-nageurs et développer une communication efficace pour sensibiliser davantage sur les risques», plaide-t-il.

Il souligne également que l'urbanisation non maîtrisée de la banlieue, avec la disparition progressive de la bande de filaos, facilite l'accès à la plage, malgré les interdictions de baignade. « À cause de la déforestation de la bande des filaos, de nouvelles plages se sont créées, comme celles de Gadaye, de Socabeg et du Lac Rose, alors qu'auparavant, seule la plage de Malika existait », rappelle-t-il.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.